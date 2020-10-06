Россияне рассказали о недовольстве уровнем здравоохранения

Большая часть россиян заявила о неудовлетворенности здравоохранением в своих регионах, пишет РИА "Новости" со ссылкой на результаты опроса, проведенного "Единой Россией".
Согласно исследованию, недовольство уровнем медицины высказали 79% респондентов и только 21% придерживается противоположной точки зрения. Также 12% россиян заявили, что посещают только платные лечебные учреждения, поскольку не доверяют государственным поликлиникам.
В частности, среди недостатков отечественного здравоохранения участники опроса выделили заметное подорожание лекарств и поборы за оказание официально бесплатных услуг.
Результаты опроса "Единая Россия" передаст министру здравоохранения России Михаилу Мурашко.
Ранее стало известно, какое число россиян готово привиться от коронавируса отечественной вакциной.
Комментарии
зато Стрижи красиво летают
А это не ЕР и её ставленники оптимизировали медицину до такого состояния?!
Что значит не удовлетворены?!
Поправки в Конституцию были? Были! Получите, распишитесь
21-й век, медицина на нуле, в районные полликлинники можно не ходить, все свели к частной медицине, а она для олигархов, жуть, нищая страна, зато по миллиардерам мы впереди планеты всей
Едросы и здесь привирают - где они нашли медицину, одни коробки стоят без нормальных врачей и современного оборудования. Кроме Масквы, конечно, но там другое государство.
Почему Голикова и Скворцова не под следствием?
Геноцид населения называется.Своего же населения.20 лет пропутинского режима направлено только на это.Оптимизация здравоохранения("Система не рассчитана на помощь населению",расстущая плата на всё каждый год усиленными темпами последние лет шесть,помощь другим странам(аж 27!)во время коронавируса,кредит Беларуси на пару лямов баксов в разгар того,что происходит в стране и т.д.и т.п.Идёт тотальное успешное уничтожение населения.
В разгар пандемии на приём к доктору практически не попасть.медикаменты дорожают и исчезают из аптек....Как так.....?????????????????????
я дико извиняюсь, а не члены-ли единой россии с ее председателем и лидером проводили оптимизацию этого самого зравоохранения...
Мы довольно давно совершенствуем наше здравоохранение. Понятно, что кто не хочет видеть преобразования, их и не увидит, но те, кто помнит состояние наших больниц, поликлиник и особенно высокотехнологичной медицинской помощи, прекрасно понимают, что оно стало другим... (c)
под имперский мишурой опустили: экономику, медицину, образование, а также науку. ну а с другой стороны сами этого хотели
да - в районые больницы уже можно и не ходить
6.10.2020 10:14
- гость -
Стало хуже, это точно. Сейчас попасть в больницу равносильно сразу подписать себе приговор.
Везде так. Главное урвать. Одна надежда на иммунитет.