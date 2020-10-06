Россияне рассказали о недовольстве уровнем здравоохранения

Большая часть россиян заявила о неудовлетворенности здравоохранением в своих регионах, пишет РИА "Новости" со ссылкой на результаты опроса, проведенного "Единой Россией".

Согласно исследованию, недовольство уровнем медицины высказали 79% респондентов и только 21% придерживается противоположной точки зрения. Также 12% россиян заявили, что посещают только платные лечебные учреждения, поскольку не доверяют государственным поликлиникам.

В частности, среди недостатков отечественного здравоохранения участники опроса выделили заметное подорожание лекарств и поборы за оказание официально бесплатных услуг.

Результаты опроса "Единая Россия" передаст министру здравоохранения России Михаилу Мурашко.

Ранее стало известно, какое число россиян готово привиться от коронавируса отечественной вакциной.