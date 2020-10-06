Netflix показал новую броню сериального ведьмака

Netflix на своей странице в Twitter показал, как будет выглядеть ведьмак в новом сезоне сериала. Новые доспехи Геральта стали поводом для фанатской дискуссии.

New armour, same witcher. Here's your first look at Henry Cavill as Geralt in @witchernetflix Season 2. pic.twitter.com/Hx7UCpzrTW — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) October 5, 2020

"Новое оружие, прежний ведьмак", – говорится в посте.

Судьба второго сезона пока неизвестна, дата выхода может меняться, поскольку из-за коронавируса съемки сериала были приостановлены и продолжились только в конце августа.

"Убедившись, что Йеннифэр погибла в битве при Соддене, Геральт из Ривии приводит принцессу Цириллу в самое безопасное место, которое ему известно: в дом, где прошло его детство. Пока короли, люди и демоны борются за власть за его стенами, он должен защитить девушку от таинственной силы, которая есть у нее внутри", – описывают создатели второй сезон.