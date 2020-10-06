Викторию Боню ограбили на 250 тысяч евро

Телеведущая Виктория Боня на своей странице в Instagram рассказала о том, что ее апартаменты в Монте-Карло ограбили. Она заявила, что взломщики побывали в ее жилье несколько раз.
По словам Бони, злоумышленники следили в социальных сетях за ее передвижениями и проникали в квартиру, пока Виктория была в отъезде. Больше всего ее возмутил не факт кражи, а поведение соседей, которые сообщили о случившемся в местные СМИ, а не в полицию.
"Спасибо вам, соседи, за то, что вы просто наблюдаете, фотографируете, потому что во второй раз, когда залезли, уже меня не было дома, они взломали дверь, ковыряли в стене, разбили стекло. То есть это был прям настоящий взлом среди ночи", – возмутилась телеведущая.
Комментарии
А неча жить в криминальных районах пиндостана, храните деньги в сберкассе Россеи!
Подождите!? Пока была в отъезде?! Я почему-то думал что уезжая из России она в отъезде??? А получилось уезжая из Монте Карло она в отъезде...
Если у вас нет собаки,
Её не отравит сосед... ©
Сбор помощи на карту будет? За коммуналку расплатиться не чем.
Трусы что ли украли?
А охрану подключить денег нет?
"Никак российскую светскую львицу грабят?"-подумали соседи за стенкой,услышав шум.-"Так ей,шалаве,и надо".
Придумали же понятие "светская львица", а что оно в себя включает абсолютно не понятно. Как мне кажется, это понятие очень близко с понятием валютной проститутки, но звучит гораздо благозвучнее
Какая львица, кошка она драная, насо савшая свои 250 евро, еще насо сет, не страшно.
Хорошо платят ей за оказываемые услуги видимо. Причем все понимают за какие услуги именно.
Надо осмотрительной быть и рот не разевать. А то проникнут куда и не ждёшь. И не один раз. Преступный мир, волчьи законы.
Украли подружки Тарзана?
Рот разевать как раз и надо
судя по ее высказываниям в адрес россиян, пусть в Монте Карло и дальше проживает
Говорила же Виктория недавно что готова умереть на благо планеты (от Covid19). Но судьба решила испытать её эго на прочность более гуманным способом. Денег у неё наверное больше чем у тех кто их взял. Виктории в любом случае респект. Она иногда говорит правильные вещи а вот про её поступки я ничего не знаю.