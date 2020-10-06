Викторию Боню ограбили на 250 тысяч евро

Телеведущая Виктория Боня на своей странице в Instagram рассказала о том, что ее апартаменты в Монте-Карло ограбили. Она заявила, что взломщики побывали в ее жилье несколько раз.

По словам Бони, злоумышленники следили в социальных сетях за ее передвижениями и проникали в квартиру, пока Виктория была в отъезде. Больше всего ее возмутил не факт кражи, а поведение соседей, которые сообщили о случившемся в местные СМИ, а не в полицию.

"Спасибо вам, соседи, за то, что вы просто наблюдаете, фотографируете, потому что во второй раз, когда залезли, уже меня не было дома, они взломали дверь, ковыряли в стене, разбили стекло. То есть это был прям настоящий взлом среди ночи", – возмутилась телеведущая.