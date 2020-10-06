В конце октября на Земле начнется магнитная буря, пишет РИА "Новости" со ссылкой на специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

По данным экспертов, с 21 по 24 октября ожидается слабая магнитная буря, а 25 октября – средняя. После этого еще три дня магнитосфера будет оставаться возбужденной.

Как отмечают эксперты, при слабой магнитной буре могут произойти незначительные сбои в работе энергосистем, а при сильной – нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем.

Кроме того, колебания магнитосферы приводят к изменениям в путях миграции птиц и животных, а мощные волнения могут вызвать сбой напряжения в промышленных сетях.