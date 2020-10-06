Число новых случаев COVID-19 в России приблизилось к рекордному

За минувшие сутки в России выявили 11 615 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в стране достигло 1 237 504 человек. Об этом сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Это наибольший суточный прирост с 11 мая. Тогда в стране зарегистрировали рекордное за все время пандемии число заразившихся – 11 656 человек.

Наибольший прирост наблюдается в Москве (+4082), Санкт-Петербурге (+411) и Московской области (+347). Алтайский край, в котором на 6 октября лабораторно подтвердили 114 случаев заражения, занимает 22-е место в общей статистике по количеству новых инфицированных.

Из больниц выписали еще 6252 пациента, всего от COVID-19 вылечились 988 576 человек.

С подтвержденным коронавирусом умерло еще 188 человек, всего зарегистрировано 21 663 летальных случая.