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Новости

Число новых случаев COVID-19 в России приблизилось к рекордному

, ИА "Амител"
Последний раз схожее за сутки значение регистрировали в мае
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в России выявили 11 615 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в стране достигло 1 237 504 человек. Об этом сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Это наибольший суточный прирост с 11 мая. Тогда в стране зарегистрировали рекордное за все время пандемии число заразившихся – 11 656 человек. 

Наибольший прирост наблюдается в Москве (+4082), Санкт-Петербурге (+411) и Московской области (+347). Алтайский край, в котором на 6 октября лабораторно подтвердили 114 случаев заражения, занимает 22-е место в общей статистике по количеству новых инфицированных.

Из больниц выписали еще 6252 пациента, всего от COVID-19 вылечились 988 576 человек.

С подтвержденным коронавирусом умерло еще 188 человек, всего зарегистрировано 21 663 летальных случая.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

6.10.2020 15:20
- гость -

Завтра переплюнем!

6.10.2020 15:55
- гость -

Пора цифры править по России, учитесь у А К

6.10.2020 15:56
пока ещё врач

Уже переплюнули! Раньше, когда устанавливался рекорд статистика велась более менее объективно. Таких очередей не было, чтобы сделать КТ легких. В обсерваторах находились люди без каких либо клинических проявлений. А что сейчас? КТ сделать невозможно. Госпитализироваться, если не помираешь, невозможно. Тесты не делают. Поэтому статистику зараженных нужно умножать минимум в десять двадцать раз. Минимум.

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