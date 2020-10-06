В Алтайском крае два 10-летних школьника случайно сожгли сено на 1 млн рублей

В селе Бобровском Алейского района Алтайского края двое школьников случайно сожгли 1,5 тысячи тюков сена на сумму более миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

В прошедшие выходные в дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестные подожгли запасенный корм у местного фермера. Полицейские установили, что виновниками пожара стали два 10-летних ребенка. Школьники решили поиграть на территории хозяйства и в результате допустили возгорание стогов.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Материалы предполагается передать в комиссию по делам несовершеннолетних.