В Алтайском крае два 10-летних школьника случайно сожгли сено на 1 млн рублей

В селе Бобровском Алейского района Алтайского края двое школьников случайно сожгли 1,5 тысячи тюков сена на сумму более миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
В прошедшие выходные в дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестные подожгли запасенный корм у местного фермера. Полицейские установили, что виновниками пожара стали два 10-летних ребенка. Школьники решили поиграть на территории хозяйства и в результате допустили возгорание стогов.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Материалы предполагается передать в комиссию по делам несовершеннолетних.
Комментарии
С сеном и так проблемы из-за засухи.
почки то хоть здоровые у этих умников?
На фото два отдельных очага возгорания. А не са спецом ли выродки подожгли эти две кучи?
Ржу не могу. Мы в 10 летнем возрасте с двоюроднрой сестрой играючи дом у бабушки в деревне подожгли. Варили игрушечный супчик на открытом огне, спрятавшись за домом в палисаднике. Повезло, что заметили взрослые и потушили. Точно помню, что нас даже не ругали. А ты про отбитые почки, Чикатило.
Дааааа... ну и нравы у деревенских...
6.10.2020 17:36
- гость -
причем тут отбитые то?
кому они, нафиг, нужны
я про донорские
6.10.2020 17:38
Тётя Мотя
Ээээ какбы походу 6.10.2020 17:13 - гость -
про почки поинтересовался в сааавсем другом ключе
Ну онижедети,а то фермеру теперь хоть в петлю это ж ерунда.
Охрана где.
6.10.2020 17:36
- гость -
Ржу не могу. Мы в 10 летнем возрасте с двоюроднрой сестрой играючи дом у бабушки в деревне подожгли.
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Вы умственно отсталые с сестрой?