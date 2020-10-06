В водах Авачинского залива на Камчатке погибло более 95% морских животных

В водах Авачинской бухты на Камчатке погибло более 95% всей морской фауны. Такой вывод сделали специалисты Кроноцкого заповедника, КамчатНИРО и камчатского филиала Тихоокеанского института географии при подводном обследовании. Об этом сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

Участники экспедиции изучили акваторию бухты с берега и с воды, от мыса Налычева до острова Старичкова. Результаты показали, что птицы и морские млекопитающие в норме, но при погружении на глубину 10-15 метров погибло более 95% всех животных.

"Сохранились отдельные большие рыбы, креветки, крабы, но в очень маленьком количестве", – сказал сотрудник Кроноцкого заповедника Иван Усатов.

Также он отметил, что в реке Налычева ученые не обнаружили никаких живых организмов, а у мыса были коричневая пена, темная нехарактерная вода.

Как предположили исследователи, масштаб бедствия будет лишь увеличиваться, а отдельные выжившие виды животных умрут в ближайшее время из-за отсутствия кормовой базы. При этом район загрязнения может оказаться намного шире, чем считалось ранее.