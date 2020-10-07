Среда, 7 Октябрь, 13:52

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 78,51
€ 92,52
7°


1237504 +0
Обь
106см -6

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный город"Освобожденные убийцы"Коронавирус на Алтае
Новости

Москва "обогреет" Новоалтайск почти на 65 млн рублей

, ИА "Амител"
Алтайский город стал одним из пяти в России, которые получат деньги на реконструкцию системы теплоснабжения

Новоалтайск получит 64,7 млн рублей из федерального бюджета на реконструкцию системы теплоснабжения. Такое распоряжение подписало правительство России. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно распоряжению, деньги пойдут на реконструкцию и модернизацию объектов инфраструктуры, степень износа которых превышает 60%. В частности, в Новоалтайске предусмотрена замена 723 метров труб, 16 тепловых камер, а также разработка проектной документации. Займутся реконструкцией котельной №1, автоматизируют еще три котельные.

Деньги выделят двумя траншами уже в нынешнем году. Как уточняет ТАСС, софинансирование из краевого бюджета составит 1%.

Материалы по теме

 

 

 

Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

7.10.2020 10:39
Иsтина

мож не обогреет а нагреет

7.10.2020 10:42
- гость -

Чья заслуга? Мэра Новоалтайска?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< октябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
Loading...
13:45
Instagram заблокировал аккаунт алтайского министерства 0
13:33
Настя Ивлеева показала огромную грудь и "ноги-базуки" 1
13:19
В Барнауле умерла преподаватель гимназии № 42 2
13:06
Все лучшее в одной. В чем преимущества Мультикарты от ВТБ 3
12:55
Маска или штраф. Роспотребнадзор напомнил, как в пандемию должна идти торговля
У покупателей есть не только права, но и обязанности
12:42
Четверть россиян не получают прибавку к зарплате после обращений к начальству 4
12:30
Мэр Рубцовска Дмитрий Фельдман заразился коронавирусом 2
12:16
Мошенники под предлогом помощи похитили 300 тысяч рублей у жительницы Алтайского края 4
12:02
10 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 33
11:53
Инвестиции без рисков. Как выгодно купить активы для бизнеса 0
11:39
На вакцину от коронавируса установят предельно допустимую стоимость 16
11:28
В Барнауле ребенок попал в больницу после ДТП на пешеходном переходе 7
11:15
Жириновский предложил снизить избирательный возраст до 16 лет 14
11:03
Российскому банку грозит штраф до 500 тыс. рублей за отправленный барнаульцу спам 10
10:54
Выходные в ноябре-2020. Сколько дней россияне будут отдыхать на 4 ноября 3
10:41
Глава алтайского Минздрава призвал население не заниматься "сверхпотреблением" медпомощи 58
10:29
Москва "обогреет" Новоалтайск почти на 65 млн рублей 2
10:18
Звезда Comedy Woman показала фанатам обезображенное болезнью лицо 14
10:05
"Эффект замечаем". С берега Оби в Барнауле вывезли КамАЗ мусора 3
09:52
65 нюансов Путина: известные и не очень факты о президенте 33
09:40
Умер музыкант Эдди Ван Хален 3
09:29
Apple назвала дату презентации iPhone 12 2
09:17
За сутки в Республике Алтай выявили 98 новых случаев коронавируса 3
09:04
Вливайся в компанию. В Барнауле ищут сотрудников в новый ресторан 4
08:53
Путин заявил, что власти готовы к любому развитию ситуации с коронавирусом 13
08:40
В Барнауле неизвестные портят контейнеры для сбора мусора 4
08:28
Продать за шесть часов. Барнаульцы массово скупают квартиры на вторичном рынке 27
08:15
В Барнауле появится новый вечерний рейс в Москву 9
08:03
"Переговорке" скоро год. Ведущий проекта рассказал, что спросил бы у Путина 16
07:50
Бывшая солистка группы Serebro выложила горячее фото с обнаженной грудью 6
07:33
От солнца и любопытных взглядов. Где в Барнауле купить жалюзи со скидкой 0
07:16
Премьеру нового фильма о Бэтмене перенесли на 2022 год 1
07:01
Алтайский Минздрав попросит помощи у частных клиник 71
06:48
Путин: почти все руководство Минобороны сделало прививку от COVID-19 6
06:34
Какими были студентки в СССР 4
06:20
Чем нужно заниматься 7 октября, чтобы привлечь семейное счастье и удачу в дом 0
06:02
Жителям Алтайского края пообещали мокрый снег и холода. О погоде в регионе 7 октября 0
23:36
Такой день. Министр против пьющих спортсменов и смерть алтайского ученого 0
23:11
ОЗХО подтвердила отравление Навального "Новичком" 26
22:36
Минздрав предложил сократить плановую медпомощь в четырех городах Алтайского края 12
22:09
В Алтайском крае подросток обокрал несколько сельских домов 0
21:42
ЦИК Киргизии признал недействительными результаты парламентских выборов 6
21:05
Барнаулец в ходе пьянки застрелил знакомого из ружья 0
20:42
Жители Бийска выстраиваются в огромные очереди на КТ 4
20:05
Звезда шоу "Холостяк" насмерть сбила пешехода в центре Москвы 1
19:59
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 191 0
19:01
"Все, на выход". Пьющие алтайские спортсмены будут лишаться поддержки Минспорта 5
18:41
В Алтайском крае планируют вернуть часть ковидных ограничений. Что нас ждет? 13
18:05
Нобелевскую премию по физике вручили за исследование космоса 0
17:51
В водах Авачинского залива на Камчатке погибло более 95% морских животных 2

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.