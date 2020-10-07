Москва "обогреет" Новоалтайск почти на 65 млн рублей

Новоалтайск получит 64,7 млн рублей из федерального бюджета на реконструкцию системы теплоснабжения. Такое распоряжение подписало правительство России. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно распоряжению, деньги пойдут на реконструкцию и модернизацию объектов инфраструктуры, степень износа которых превышает 60%. В частности, в Новоалтайске предусмотрена замена 723 метров труб, 16 тепловых камер, а также разработка проектной документации. Займутся реконструкцией котельной №1, автоматизируют еще три котельные.

Деньги выделят двумя траншами уже в нынешнем году. Как уточняет ТАСС, софинансирование из краевого бюджета составит 1%.