Мошенники под предлогом помощи похитили 300 тысяч рублей у жительницы Алтайского края

51-летняя жительница Бийска стала жертвой мошенников, которые под предлогом помощи похитили у нее крупную сумму денег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как рассказали в полиции, горожанке позвонил мужчина и представился сотрудником организации по оказанию помощи жертвам фиктивных брокерских компаний. Он доложил бийчанке, что у нее якобы появился шанс вернуть деньги, вложенные в цифровую платформу. Для успешной операции женщине было необходимо лишь оплатить открытие транзитного счета, страховку и налог в размере 10% от похищенной суммы.

"Бийчанка оформила кредит и за два месяца перевела на номер телефона незнакомца порядка 300 000 рублей. Однако возврата денежных средств не последовало. Тогда потерпевшая написала заявление в полицию", – говорится в сообщении.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в крупном размере". Злоумышленников ищут.