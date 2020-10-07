Генпрокуратура РФ подтвердила загрязнение вод Авачинского залива на Камчатке

Генпрокуратура РФ опубликовала результаты исследования проб воды и грунта, взятых в районе Халактырского пляжа, расположенного на тихоокеанском побережье на Камчатке.

Первоначальные исследования показали превышение предельно допустимых показателей по нефтепродуктам в четыре раза, а по фенолам – в 2,5 раза. На данный момент мероприятия, направленные на установление причин загрязнения, продолжаются.

Ранее amic.ru сообщал, что в водах Авачинской бухты на Камчатке погибло более 95% всей морской фауны. Как рассказали в пресс-службе правительства Камчатского края, участники экспедиции изучили акваторию бухты с берега и с воды, от мыса Налычева до острова Старичкова.

Результаты показали, что птицы и морские млекопитающие в норме, но при погружении на глубину 10-15 метров погибло более 95% всех животных. Сохранились отдельные большие рыбы, креветки и крабы, которые в ближайшее время тоже могут погибнуть из-за отсутствия кормовой базы.