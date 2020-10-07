Алтайский министр рассказал, когда жители Санниково дождутся горячую воду

Изношенные сети горячего водоснабжения в селе Санниково Первомайского района заменят уже к концу 2020 года. Такие работы позволят круглый год подавать в квартиры трех пятиэтажек горячую воду. Об этом во время пресс-конференции 7 октября рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилев.

"Сегодня мы ведем работы по восстановлению горячего водоснабжения. Есть контракт с подрядчиком по прокладке 800 метров сетей горячего водоснабжения до домов, установки в котельной отдельного газового бойлера. Мы "отвязываем" подачу горячей воды от системы теплоснабжения, от параметров температуры в носителе. Даже с точки зрения СанПиНов, температура в носителе для горячей воды должна быть стабильной, выше 60 градусов. В теплоносителе может опускаться ниже, ничего страшного, система замкнутая, водоразбора нет", – объяснил Гилев.

Началась ли уже замена сетей, министр уточнить не смог. Но он отметил, что, вероятно, сейчас ведутся подготовительные работы.

"Завершить прокладку сетей планируется к концу 2020 года. Если нас не подведет подрядчик", – уточнил министр.

О проблеме горячей воды в Санниково вся страна узнала в ноябре 2019 года. На тот момент премьер-министр Дмитрий Медведев прибыл в село с рабочим визитом.

13 ноября вместе с главами района и села чиновник отправился на экскурсию по Санниково. В это время местная жительница Татьяна Кадукина пробилась через охрану, встала на колени и пожаловалась премьеру на то, что в ее доме с 2016 года нет воды. Решить этот вопрос своими силами она не может.

Уже на следующий день – 14 ноября – Кадукина приехала в Барнаул и встретилась в губернатором Виктором Томенко. После встречи глава алтайского Минстроя Иван Гилев сообщил, что из краевого бюджета выделят около 20-25 млн рублей для реконструкции системы горячего водоснабжения.