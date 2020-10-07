В Рязанской области загорелся склад боеприпасов

В Рязанской области загорелся склад артиллерийских боеприпасов. Происшествие произошло в среду, 7 октября, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Инцидент случился около 13:20 мск в районе населенного пункта Желтухино. Там произошло возгорание травы, после чего порывистым ветром пламя перекинулось на площадку для хранения снарядов.

В ЗВО утверждают, что при пожаре никто не пострадал, а весь личный состав и персонал эвакуировали. Близлежащим населенным пунктам огонь не угрожает.

При этом отмечается, что из-за ЧП эвакуировали жителей населенного пункта Кузьминка-2, расположенного в трех километрах от горящих складов. Также "автобусами эвакуируют" поселок Желтухино.

Сейчас идет тушение возгорания совместно с прибывшими пожарными расчетами МЧС.