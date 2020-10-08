Массовая авария произошла на трассе неподалеку от Барнаула

Авария с участием нескольких автомобилей произошла на трассе Барнаул – Новосибирск. Об этом рассказали подписчики сообщества Barnaul22.

Две иномарки – участницы ДТП – никому не мешают. Автомобили пристроились у отбойника на разделительной полосе и не тормозят движение. А вот грузовик и "Волга" встали прямо посреди трассы и перекрывают как минимум две полосы у "Газпрома". Еще одна машина-участница стоит поодаль от остальных.

По предварительной информации, несмотря на массовость аварии, обошлось без пострадавших. К месту происшествия выезжала, по словам очевидцев, одна машина скорой помощи.

Из-за ДТП на трассе образовался небольшой затор.