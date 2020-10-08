Пора "переобуваться". На трассе под Рубцовском неожиданно наступила зима

Октябрьский снег уже давно не удивляет жителей Алтайского края. Однако, несмотря на свою обыденность, некоторых водителей он все-таки смог застать врасплох.

Так, подписчики сообщества "Инцидент Рубцовск" в социальных сетях делятся видеозаписями, снятыми на трассе возле города. Всю дорогу завалило значительным слоем снега и на ней образовалась настоящая колея.

Усугубляет ситуацию плохая видимость, которая наступила или из-за снегопада, или из-за сильного тумана над дорогой. Водители движутся медленно и аккуратно.

"Кто там спрашивал, когда переобуваться? Вот, пора", – шутят пользователи социальных сетей.