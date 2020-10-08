Метеорологи пообещали жителям края в октябре типичную для юга Западной Сибири.

Среднемесячная температура воздуха прогнозируется на уровне +1...+4°С. В течение октября ожидаются колебания – ночью от 0 до -11°С, днем от +11...+16°С до -3°С. Таким образом, атмосферные процессы продолжают перестраиваться на зимний режим, а к 26 октября температура устойчиво переходит к отрицательным значением, что является началом холодов, пишет "Алтайская правда".

Месячное количество осадков предполагается около нормы – 20-40 мм, в предгорных районах 56-116 мм. Мокрый снег с дождем ожидается в большинстве дней второй половины месяца.

Также до 11 октября в Алтайском крае господствует арктический воздух, который приведет к понижению температуры и осадкам в виде снега. В это время возможны гололед и временное установление снежного покрова.

Как объяснила начальник отдела по гидрометеообеспечению краевого гидрометцентра Людмила Сырых, в среднем на октябрь приходится один день с туманом, один день с налипанием мокрого снега и гололедом, два дня с метелью. Кроме того, раз в десять лет возможна гроза.