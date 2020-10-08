Казахстан из-за коронавируса ужесточил правила пересечения границы

Для въезда в Казахстан иностранцам нужно предоставить справку об отсутствии COVID-19. Соответствующее постановление главного санитарного врача страны опубликовано на сайте zakon.kz.

С 6 октября 2020 года жители других государств при въезде в страну обязаны предоставить справку об отрицательном тесте на COVID-19 по методу ПЦР, отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения границы. Приезжих, которые не смогли предъявить документ, не будут пускать на территорию республики.

Казахстан сделал исключение для водителей международных грузоперевозок в двустороннем и транзитном сообщении, членов официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, а также сотрудников диппредставительств и консульских учреждений.