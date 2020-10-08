"Это просто безумие". Как и чем частные медклиники могут помочь Алтаю в борьбе с COVID-19

Ситуация в Алтайском крае катастрофическая, все резервы здравоохранения исчерпаны. Именно такие слова услышали руководители частных клиник во время встречи с министром регионального здравоохранения и его замами. На встрече, состоявшейся 7 октября, Минздрав попросил частников о помощи в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Как рассказали amic.ru предприниматели, они и сами видят, что обстановка тяжелая, а потому готовы "чем могут" помочь краю в борьбе с ковидом. Только вот их возможности после пятимесячной самоизоляции ограничены: нет ни кадров, ни нужного оборудования. А самое главное – о помощи власти просят, но на вопросы отвечать не желают.

Врачи уехали за деньгами

Одна из старых проблем алтайского здравоохранения – нехватка медперсонала – сейчас особенно обострилась. Поэтому одна из главных просьб властей к частным клиникам – помочь кадрами. Варианты разные: это и ведение пациентов, которые лечатся дистанционно, и работа в ковидных госпиталях.

В ответ частники разводят руками: рады бы помочь, да нечем. Во время пятимесячного запрета на плановую медицинскую помощь врачи покидали регион, и многие клиники сейчас сами нуждаются в кадрах.

"За пять месяцев, что мы были закрыты, я потерял треть штата. Было 150 человек, осталось 50. У нас огромная клиника стоит пустая. Врачей не хватает – пульмонологов, кардиологов, терапевтов, эндокринологов, лор-специалистов. Они уехали на Север, в Москву, Питер, другие города. Там плановая помощь работала. А из оставшихся многие болеют", – рассказал amic.ru генеральный директор клиники "Пигмалион" Алексей Маликов.

О дефиците кадров говорит и гендиректор клиники "Биотерм" Валерий Жуков: "И по городу, и по краю есть недостаток и младшего, и среднего, и старшего персонала. Кадры покидают наш город, уезжают в другие регионы. Это Север, европейская часть – там больше зарплата, больше возможностей".

"Биотерму" удалось сохранить штат и во время пятимесячного простоя. Но "делиться", говорит Жуков, все равно некем: "У меня клиника сама по себе небольшая. Всего один врач-терапевт. Она здесь-то на приеме кое-как справляется сейчас. Куда я ее отдам?" При этом предприниматель вздыхает, мол, ситуация очень непростая и надо подумать, что предложить. Обещает: "Чем можем – поможем".

В размышлениях и руководитель клиники "Хелми" Владимир Куликов: "Всегда готовы помочь. Надо проанализировать. Все, что можем сделать, мы сделаем. У нас поликлиника – госпитализировать мы не можем. Если только помощь поликлинически – это возможно. Люди не могут дождаться врача на дом… Наверное, это тоже можно организовать", – перечисляет он. И возмущается: "Вначале государство уничтожило частные скорые помощи, а сейчас скорая помощь не может в течение суток приехать на вызов к больному!"

В стороне не остаются

Предприниматели подчеркивают, что и до этой встречи не оставались в стороне от общей беды. Так, "Пигмалион" еще весной "отдал" восемь медработников для работы в ковидных госпиталях: пять врачей и три медсестры. Они до сих пор не вернулись. Больше "отдавать" некого, говорит Маликов, хотя и добавляет, что поговорит со своими врачами, но вряд ли кто согласится.

Врачи "Доброго доктора" работают по договору безвозмездного предоставления персонала с 14-й поликлиникой Барнаула – той, что "прославилась" в соцсетях огромными очередями пациентов из-за нехватки медиков.

"Моя клиника и так оказывает помощь, – говорит Куликов ("Хелми"). Мы практически единственные, кто сейчас делает населению ПЦР-анализы на ковид. Без этого анализа людей не пускают на работу, на операцию, не госпитализируют. И они бегают и ищут, где бы им его сдать. У нас сейчас очень большая нагрузка, и мы могли бы от этого отказаться – нам хватает организаций. Но людей жалко, поэтому и делаем, чтобы хоть немного помочь".

Согласны поделиться частники и оборудованием. Например, "Пигмалион" отдает флюорограф, кто-то – рентгеновский аппарат, кто-то готов предоставить площади под госпиталь (при условии, что Минздрав поможет с оборудованием).

"Не о том говорите"

Мотивация "нужны ваши руки и знания в борьбе с ковидом" все-таки не то, чего ожидали предприниматели от встречи с министерством. Главные вопросы частников остались без ответа, что и вызывает их возмущение и непонимание.

"Когда задали вопрос, как вообще все это будет работать в реальности, какие договоры будут заключены, как людям будут оплачивать, в ответ услышали – это надо будет разговаривать, смотреть. Получается вот что: вы, ребят, давайте вперед, на передовую. Ну а что ждет на этой "передовой", кроме трудностей, и будут ли потом медали (как раньше говорили в армии), этого не было озвучено. Сказали: будут договоры в частном порядке. А что в итоге получит человек, осталось закрытой темой", – рассказывает Жуков.

Неважным в Минздраве считают и вопрос о запрете плановой помощи населению во время ковидных ограничений: "Его задали, но в ответ услышали, мол, не о том вы говорите". А он в существующих условиях не просто "о том", он самый главный, убеждены руководители частных клиник, не успевшие отойти от месяцев простоя.

"Людям некуда обратиться за помощью, и им опять не дают этого делать. Почему такое решение принимают? Потому что Минздрав традиционно выступает только за государственные клиники, несмотря на то, что у нас довольно мощная сеть частных учреждений. И они готовы работать, готовы оказывать помощь в тот период, когда государственные не могут, в том числе и потому, что перегружены. В этой ситуации лишать людей помощи – плохо. Тем более что уж кто-кто, а мы-то можем – мы же медицина – обеспечить безопасные условия для пациентов. Мы знаем, как это сделать, как разделить потоки, как избежать опасности инфицирования. Мы все это знаем, но нам не дают. И какой помощи от нас хотят?" – недоумевает Куликов.

"Ограничение плановой медпомощи – это просто безумие. Нельзя так делать. Куда идти людям? То, что мы сейчас видим вокруг, это просто естественный отбор", – говорит Маликов.

По его мнению, к сложившейся ситуации в крае привела изначально неверно выстроенная работа по маршрутизации инфицированных коронавирусом. "Надо было выделить для лечения ковида одну больницу, например, ту же краевую. Не одно отделение, а полностью всю больницу. И свозить всех зараженных централизованно в одно место. Плановую помощь распределить по остальным учреждениям. В том числе по частным, по квоте. А у нас получилось как? Повезли по разным больницам. В итоге позаражали всех, а остальные закрыли на пять месяцев. Очень неграмотно. И мы об этом говорили еще тогда (весной 2020 года, – прим. авт.), что нельзя открывать в каждой больнице отделение с ковидными".

При этом Маликов отмечает, что "критиковать кого-то сейчас тоже неправильно" – пандемия вскрыла проблемы, которые копились в здравоохранении края долгие годы. В первую очередь – вызванные "оптимизацией", сокращением больниц и коечного фонда. Ситуация в крае сейчас действительно очень сложная. Важнее – найти выход из положения. В том числе правильно замотивировать тех же частников.

"Нормально было бы заключать с частниками государственно-частное партнерство. Выделить квоты на оборудование. Например, приходит частник и смотрит, что ему нужно, чтобы принять, например, 200 пациентов: вот сюда я поставлю КТ, сюда – 20 коек. И вот под это и предоставить квоты. Нужен конкретный подход к делу, чтобы частники захотели принимать ковидных пациентов. Тем более что деньги на эту программу выделены", – считает Маликов.

"Поделиться" кадрами частные клиники Барнаула попросил лично глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов. Он отметил, что сейчас темпы роста заболеваемости COVID-19 носят взрывной характер, к коронавирусу "миксуются" ОРВИ, грипп, другие вирусы, а среди населения – истерия и ажиотаж. В результате система не справляется с количеством обращений, и сейчас надежда только на "частников".

"Все остальные ресурсы уже задействовали, все, кто мог, встал под "ружье". Часть медицинских работников, увы, болеют, у них болеют родные, близкие. Это те минусы системы, которые сейчас несут нагрузку", – отметил Попов.

Напомним, с начала пандемии в Алтайском крае коронавирус диагностировали у 14 711 человек, выздоровел 12 721 человек. Общее количество смертельных случаев достигло 557.

С сентября в регионе наблюдается резкий всплеск заболеваемости: на коронавирус накладывается ОРВИ. Поликлиники переполнены, люди по несколько часов ждут приезда скорой помощи, а в очереди на обследование на КТ в Диагностическом центре теряли сознание прямо в коридорах.