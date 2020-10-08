"Это просто безумие". Как и чем частные медклиники могут помочь Алтаю в борьбе с COVID-19

Ситуация в Алтайском крае катастрофическая, все резервы здравоохранения исчерпаны. Именно такие слова услышали руководители частных клиник во время встречи с министром регионального здравоохранения и его замами. На встрече, состоявшейся 7 октября, Минздрав попросил частников о помощи в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Как рассказали amic.ru предприниматели, они и сами видят, что обстановка тяжелая, а потому готовы "чем могут" помочь краю в борьбе с ковидом. Только вот их возможности после пятимесячной самоизоляции ограничены: нет ни кадров, ни нужного оборудования. А самое главное – о помощи власти просят, но на вопросы отвечать не желают.
Врачи уехали за деньгами
Одна из старых проблем алтайского здравоохранения – нехватка медперсонала – сейчас особенно обострилась. Поэтому одна из главных просьб властей к частным клиникам – помочь кадрами. Варианты разные: это и ведение пациентов, которые лечатся дистанционно, и работа в ковидных госпиталях.
В ответ частники разводят руками: рады бы помочь, да нечем. Во время пятимесячного запрета на плановую медицинскую помощь врачи покидали регион, и многие клиники сейчас сами нуждаются в кадрах.
"За пять месяцев, что мы были закрыты, я потерял треть штата. Было 150 человек, осталось 50. У нас огромная клиника стоит пустая. Врачей не хватает – пульмонологов, кардиологов, терапевтов, эндокринологов, лор-специалистов. Они уехали на Север, в Москву, Питер, другие города. Там плановая помощь работала. А из оставшихся многие болеют", – рассказал amic.ru генеральный директор клиники "Пигмалион" Алексей Маликов.
О дефиците кадров говорит и гендиректор клиники "Биотерм" Валерий Жуков: "И по городу, и по краю есть недостаток и младшего, и среднего, и старшего персонала. Кадры покидают наш город, уезжают в другие регионы. Это Север, европейская часть – там больше зарплата, больше возможностей".
"Биотерму" удалось сохранить штат и во время пятимесячного простоя. Но "делиться", говорит Жуков, все равно некем: "У меня клиника сама по себе небольшая. Всего один врач-терапевт. Она здесь-то на приеме кое-как справляется сейчас. Куда я ее отдам?" При этом предприниматель вздыхает, мол, ситуация очень непростая и надо подумать, что предложить. Обещает: "Чем можем – поможем".
В размышлениях и руководитель клиники "Хелми" Владимир Куликов: "Всегда готовы помочь. Надо проанализировать. Все, что можем сделать, мы сделаем. У нас поликлиника – госпитализировать мы не можем. Если только помощь поликлинически – это возможно. Люди не могут дождаться врача на дом… Наверное, это тоже можно организовать", – перечисляет он. И возмущается: "Вначале государство уничтожило частные скорые помощи, а сейчас скорая помощь не может в течение суток приехать на вызов к больному!"
В стороне не остаются
Предприниматели подчеркивают, что и до этой встречи не оставались в стороне от общей беды. Так, "Пигмалион" еще весной "отдал" восемь медработников для работы в ковидных госпиталях: пять врачей и три медсестры. Они до сих пор не вернулись. Больше "отдавать" некого, говорит Маликов, хотя и добавляет, что поговорит со своими врачами, но вряд ли кто согласится.
Врачи "Доброго доктора" работают по договору безвозмездного предоставления персонала с 14-й поликлиникой Барнаула – той, что "прославилась" в соцсетях огромными очередями пациентов из-за нехватки медиков.
"Моя клиника и так оказывает помощь, – говорит Куликов ("Хелми"). Мы практически единственные, кто сейчас делает населению ПЦР-анализы на ковид. Без этого анализа людей не пускают на работу, на операцию, не госпитализируют. И они бегают и ищут, где бы им его сдать. У нас сейчас очень большая нагрузка, и мы могли бы от этого отказаться – нам хватает организаций. Но людей жалко, поэтому и делаем, чтобы хоть немного помочь".
Согласны поделиться частники и оборудованием. Например, "Пигмалион" отдает флюорограф, кто-то – рентгеновский аппарат, кто-то готов предоставить площади под госпиталь (при условии, что Минздрав поможет с оборудованием).
"Не о том говорите"
Мотивация "нужны ваши руки и знания в борьбе с ковидом" все-таки не то, чего ожидали предприниматели от встречи с министерством. Главные вопросы частников остались без ответа, что и вызывает их возмущение и непонимание.
"Когда задали вопрос, как вообще все это будет работать в реальности, какие договоры будут заключены, как людям будут оплачивать, в ответ услышали – это надо будет разговаривать, смотреть. Получается вот что: вы, ребят, давайте вперед, на передовую. Ну а что ждет на этой "передовой", кроме трудностей, и будут ли потом медали (как раньше говорили в армии), этого не было озвучено. Сказали: будут договоры в частном порядке. А что в итоге получит человек, осталось закрытой темой", – рассказывает Жуков.
Неважным в Минздраве считают и вопрос о запрете плановой помощи населению во время ковидных ограничений: "Его задали, но в ответ услышали, мол, не о том вы говорите". А он в существующих условиях не просто "о том", он самый главный, убеждены руководители частных клиник, не успевшие отойти от месяцев простоя.
"Людям некуда обратиться за помощью, и им опять не дают этого делать. Почему такое решение принимают? Потому что Минздрав традиционно выступает только за государственные клиники, несмотря на то, что у нас довольно мощная сеть частных учреждений. И они готовы работать, готовы оказывать помощь в тот период, когда государственные не могут, в том числе и потому, что перегружены. В этой ситуации лишать людей помощи – плохо. Тем более что уж кто-кто, а мы-то можем – мы же медицина – обеспечить безопасные условия для пациентов. Мы знаем, как это сделать, как разделить потоки, как избежать опасности инфицирования. Мы все это знаем, но нам не дают. И какой помощи от нас хотят?" – недоумевает Куликов.
"Ограничение плановой медпомощи – это просто безумие. Нельзя так делать. Куда идти людям? То, что мы сейчас видим вокруг, это просто естественный отбор", – говорит Маликов.
По его мнению, к сложившейся ситуации в крае привела изначально неверно выстроенная работа по маршрутизации инфицированных коронавирусом. "Надо было выделить для лечения ковида одну больницу, например, ту же краевую. Не одно отделение, а полностью всю больницу. И свозить всех зараженных централизованно в одно место. Плановую помощь распределить по остальным учреждениям. В том числе по частным, по квоте. А у нас получилось как? Повезли по разным больницам. В итоге позаражали всех, а остальные закрыли на пять месяцев. Очень неграмотно. И мы об этом говорили еще тогда (весной 2020 года, – прим. авт.), что нельзя открывать в каждой больнице отделение с ковидными".
При этом Маликов отмечает, что "критиковать кого-то сейчас тоже неправильно" – пандемия вскрыла проблемы, которые копились в здравоохранении края долгие годы. В первую очередь – вызванные "оптимизацией", сокращением больниц и коечного фонда. Ситуация в крае сейчас действительно очень сложная. Важнее – найти выход из положения. В том числе правильно замотивировать тех же частников.
"Нормально было бы заключать с частниками государственно-частное партнерство. Выделить квоты на оборудование. Например, приходит частник и смотрит, что ему нужно, чтобы принять, например, 200 пациентов: вот сюда я поставлю КТ, сюда – 20 коек. И вот под это и предоставить квоты. Нужен конкретный подход к делу, чтобы частники захотели принимать ковидных пациентов. Тем более что деньги на эту программу выделены", – считает Маликов.
"Поделиться" кадрами частные клиники Барнаула попросил лично глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов. Он отметил, что сейчас темпы роста заболеваемости COVID-19 носят взрывной характер, к коронавирусу "миксуются" ОРВИ, грипп, другие вирусы, а среди населения – истерия и ажиотаж. В результате система не справляется с количеством обращений, и сейчас надежда только на "частников".
"Все остальные ресурсы уже задействовали, все, кто мог, встал под "ружье". Часть медицинских работников, увы, болеют, у них болеют родные, близкие. Это те минусы системы, которые сейчас несут нагрузку", – отметил Попов.
Напомним, с начала пандемии в Алтайском крае коронавирус диагностировали у 14 711 человек, выздоровел 12 721 человек. Общее количество смертельных случаев достигло 557.
С сентября в регионе наблюдается резкий всплеск заболеваемости: на коронавирус накладывается ОРВИ. Поликлиники переполнены, люди по несколько часов ждут приезда скорой помощи, а в очереди на обследование на КТ в Диагностическом центре теряли сознание прямо в коридорах.
Комментарии
Ситуация в Алтайском крае катастрофическая, все резервы здравоохранения исчерпаны.
Когда уже снимут с должности эту бестолочь? Загубит окончательно еле живую медицину Алтайского края и подсократит численность населения.
приплыли, однако
глава алтайского минздрава Дмитрий Попов должен будет в суде потом ответить за весь бардак который творится сейчас!
Когда уже снимут с должности эту бестолочь? Хороший вопрос
Китайцев просите они умеют организовывать.Оптимизаторы ....ы
8.10.2020 13:06
Особое мнение
Главная бестолочь в Москве сидит, а то что происходит тут всего лишь следствие. Результаты укрепления президентской власти во всей красе.
Папа работал врачом 40 лет. Ставка была 12000. Больше 30 зарабатывал крайне редко. В мае вышел на пенсию...Вовремя уговорили!
Брат-врач зарабатывает 20000.
Что создали, то и пожимаем...
Да уж....министр.....
Когда мы уже услышим от бестолочи, что он не справляется и хочет уйти в отставку? Когда наступит этот светлый день в медицине Алтайского края? Ну очевидно же всем, что это бездарность. Я это понял уже тогда, когда он приехал разговаривать с врачами из диагностическог
Дворец спорта - под ковидный госпиталь на 1000 коек. Других больших пригодных помещений в городе не просматривается. Деньги, оборудование и персонал на это - срочно запросить в Москве. Там тоже конечно ситуация ухудшилась, но у нас она кратно тяжелее. Если правильно все аргументировать - центр должен помочь. Если этого не сделать - будет как в Нью-Йорке весной. И тогда только на Минобороны придётся рассчитывать
Так у нас же ОРВИ, не ковид. Нет КТ (ранней диагностики пневмоний), нет мазков (вернувшиеся из-за границы - ха-ха), нет и ковида следовательно.
Уберите Попова и поставьте на его место Иванова - ничего не поменяется. Медицина угроблена задолго до Попова. Всё к этому шло, шло и вот пришло. )))
До Попова что ли было всё гладко и хорошо? Нет. АлтГМУ, ББМК выпускали каждый год тысячи и тысячи выпускников, которые потом как зайцы разбегались кто куда. Эти же врачи тихо-молча поддерживали своих главврачей. Я не видел ни одного митинга или пикета врачей против сложившейся ситуации. Всё устраивало? Ну тогда какие проблемы? Кушайте на здоровье.
Население страны проглотило пенсионную реформу, падение рубля, санкции (хотя они и на пользу нам пошли), развал медицины. Всё съели, всё вытерпели. Осталось развалить образование и экономику окончательно и можно будет вводить в стране официальное крепостное право или рабовладельческий строй - это стабильно, это скрепно, по-русски.
"Все резервы здравоохранения исчерпаны". "Вначале государство уничтожило частные скорые помощи, а сейчас скорая помощь не может в течение суток приехать на вызов к больному!"
Но это же политика государства и ее главы Путина В.В. - планомерная оптимизация или уничтожение медицины для рядовых граждан страны!
"Ограничение плановой медпомощи – это просто безумие. Нельзя так делать. Куда идти людям? То, что мы сейчас видим вокруг, это просто естественный отбор".
И это верно, но центральная власть опять заявляет - у нас все хорошо никому помогать не надо!!!
А толку то от этой отставки? Придет какой нибудь другой "Попов" и будет продолжать добивать Алтайское здравоохранение.. Но никто другой, как именно он и все руководство виновато в том, что сейчас происходит - это просто непрофессионализм и халатность
То, что мы сейчас видим вокруг, это просто естественный отбор", – говорит Маликов.
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+100500
Мне нравится постановка вопроса: частники, помогайте, но взамен ничего не получите, ни объемов, ни денег на оборудование и расходные, ни оплаты врачей за работу в госпитале. За ваши средства вся помощь нам.
8.10.2020 13:29
Анон
Да, в дрянной системе даже хороший специалист хорошо работать не сможет. Всё местное руководство это не более чем декорация, с них спрашивать бесполезно.
8.10.2020 13:30
CALIBR
Верно! Но создается устойчивое впечатление, что это организованный естественный отбор, в т.ч. бездеятельностью федеральных властей всех уровней...
Кругом бардак. Довели страну за 20-ть лет до края пропасти, и ещё совести хватает обнуляться.
Мне нравится постановка вопроса: частники, помогайте, но взамен ничего не получите, ни объемов, ни денег на оборудование и расходные, ни оплаты врачей за работу в госпитале. За ваши средства вся помощь нам.
Разговор катится к тому, что вас закроем - и вам деваться некуда - пойдете работать
ЕСЛИ СИТУАЦИЯ КАТАСТРОФИЧЕСКАЯ,ПОЧЕМУ НЕ ОБРАЩАЮТСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ В МОСКВУ, К МИШУСТИНУ?
ЧТО ЖДУТ?
СКОРО ГРИПП ЗАЯВИТ О СЕБЕ, ХОЛОДА НАЧНУТСЯ, СЕЗОННЫЕ БОЛЕЗНИ ОБОСТРЯТСЯ.
"Все остальные ресурсы уже задействовали, все, кто мог, встал под "ружье" Нет не все! Весь Минздрав в клиники региона на помощь!!!
Во всем этом безумии тема вакцин как-то сошла на нет. Видимо было очередное бахвальство и шапкозакидательство
Бездеятельность федеральных властей отчасти объясняется искаженной статистикой. Если Ак постоянно рапортовал, что у нас "всё зашибись", заболеваемость низкая, смертность на нуле. Федеральный центр верил и радовался за нас. Депутаты от края тоже всем говорили, что здесь ковида нет, езжайте отдыхать на Алтай. А теперь вдруг приплыли...
Ситуация в Алтайском крае катастрофическая, все резервы здравоохранения исчерпаны.
Да про это народ уже месяца два во всё горло кричит! Всё закрывали глаза, в крае всё хорошо))))) А теперь? Катастрофа!!!!!!!!!!!!
Всем понятно,без помощи правительства не обойтись! Лучше не будет
Это верно, минздрав все еще заседает. Комбез надели и вперед.
как только официально объявят о переходе в СССР-так всё быстро наладится-ждёмс!
А что делать онкобольным?
В Надежду на операцию не берут, закрыта
Подыхать от рака?
вчера же на канале новости 24 врач рассказывал, что коронавирус и вирус гриппа не миксуются...
В ответ частники разводят руками: рады бы помочь, да нечем. Во время пятимесячного запрета на плановую медицинскую помощь врачи покидали регион, и многие клиники сейчас сами нуждаются в кадрах.
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Кто принимал решение о закрытии частных клиник?Народ в комментариях умолял открыть частные клиники. Кто теперь возьмёт ответственность за принятие этого решения?
"Государственная медицина не справляется с коронавирусной "войной"
Советское здравоохранение справлялось с реальными эпидемиями, а эрэфское не справляется с соплями и температурой?
Ай, ай, какой конфуз.
По всей России после первой волны коронавируса было снято с должностей большое количество министров. Мы же толи по дружбе то ли еще по какой причине не стали этого делать. Хотя даже на тот момент были позывы, даже петицию собрали. Ко 2 волне вируса мер принято не было. Мало того большое количество врачей покинули свой пост. И вот каждый день мы продолжаем читать безумные речи, что бы мы не нагружали систему своими походами, что койки были приготовлены, про врачей при этом молчок. Не говоря о проведении всяких тестах обычным людям. И Вы считаете нет смысла менять министра до сих пор? Может ситуация сама по себе решится? Чем дальше в лес тем больше смертности. Смотрите дневную статистику. Это уже давно не смешно стало.
Зачем в такой катастрофической ситуации надо было собирать толпой народ,чтобы посмотреть стрижей? Кто подписал разрешение на это мероприятие?
на цирконах авангардах и буревестниках улетело всё бабло) и на стрижах ишо!) не до медицины когда надо бороться с террористами в сирии и спасать лукашенку и мадуру.
Выскажу мысль чуть-чуть не в тему. В конце 80-х население АК (без РА) составляло 2,6 млн. чел. Сейчас официально - 2,3 млн. Не верю последней цифре! Был в сёлах тогда и сейчас. Население любого отдельно взятого села сократилось от 2 до 4 раза. Мой родной Барнаул за это время пополнился от силы полутора сотней тысяч селян приехавших в него. Где другие люди? Мой прогноз - в АК живёт чуть более 1 млн. человек. Сейчас нас усиленно добивают. Это мы ещё в городах права качаем, а на селе тихо умираю.
Пора уже самим обращения в Москву писать, пока наши местные чинуши прикрываются цифрами в 70-100 человек в день.
Если взять статистику прироста зараженных в мае, то к октябрю в Барнауле должно было быть порядка 40тысяч инфицированных. И что-то мне подсказывает, что так оно и есть, а то и хуже. Думаю каждый из нас легко знает как минимум 20 человек, которые переболели ковидом и как максимум 3-4 - у кого диагноз был официально подтвержден.
Менять министра не будут, не для того его выписали из Красноярска. Вообще ничего менять не будут. Кто выживет, тот будет жить. Остальных считают балластом, судя по ситуации. А медики в больничках и поликлиниках - расходный материал теперь, к тому же во всем виноватый.
Итальянцу..
тут главное, чтобы могли гречку сажать и собирать... остальные, в принципе и не нужны в банановой республике... Что там у нас по Барнаулу 1 или 2 место (за Москвой) на душу населения по торговым площадям... остров дураков какой-то
Вот мне за 50. И я не помню, чтобы в Советском Союзе были такие проблемы.
P.S. Только не лейте мне в уши что при коммуняках многое умалчивалось. Было ещё и "сарафанное" радио.
судя по расходам федерального бюджета у государства в приоритете только силовики и правоохранительных, а не медицина, образование, наука.
если у такого государства будущее не знаю.
Просят у частников...а самих врачей не спрашивают??? Как к собственности относятся.
В обществе начинается тотальная истерия по поводу алгоритма действия при подозрении на ковид.Почему в Нске,Питере,Москве народ знает алгоритм:куда звонить,куда обращаться и что должны ему сделать.Почему в Алтайском крае все встало колом!!!!Почему????В Республике Алтай все работает,хотя там процент заражения выше,но больницы справляются и больные госпитализируются.Почему у нас коллапс тотальный?
Неважным в Минздраве считают и вопрос о запрете плановой помощи населению
Твари