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"Это просто безумие". Как и чем частные медклиники могут помочь Алтаю в борьбе с COVID-19

, ИА "Амител"
Государственная медицина не справляется с коронавирусной "войной"
В медучреждении / Фото: ngs.ru

В медучреждении / Фото: ngs.ru

Ситуация в Алтайском крае катастрофическая, все резервы здравоохранения исчерпаны. Именно такие слова услышали руководители частных клиник во время встречи с министром регионального здравоохранения и его замами. На встрече, состоявшейся 7 октября, Минздрав попросил частников о помощи в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Как рассказали amic.ru предприниматели, они и сами видят, что обстановка тяжелая, а потому готовы "чем могут" помочь краю в борьбе с ковидом. Только вот их возможности после пятимесячной самоизоляции ограничены: нет ни кадров, ни нужного оборудования. А самое главное – о помощи власти просят, но на вопросы отвечать не желают.

Врачи уехали за деньгами

Одна из старых проблем алтайского здравоохранения – нехватка медперсонала – сейчас особенно обострилась. Поэтому одна из главных просьб властей к частным клиникам – помочь кадрами. Варианты разные: это и ведение пациентов, которые лечатся дистанционно, и работа в ковидных госпиталях.

В ответ частники разводят руками: рады бы помочь, да нечем. Во время пятимесячного запрета на плановую медицинскую помощь врачи покидали регион, и многие клиники сейчас сами нуждаются в кадрах.

"За пять месяцев, что мы были закрыты, я потерял треть штата. Было 150 человек, осталось 50. У нас огромная клиника стоит пустая. Врачей не хватает – пульмонологов, кардиологов, терапевтов, эндокринологов, лор-специалистов. Они уехали на Север, в Москву, Питер, другие города. Там плановая помощь работала. А из оставшихся многие болеют", – рассказал amic.ru генеральный директор клиники "Пигмалион" Алексей Маликов.

О дефиците кадров говорит и гендиректор клиники "Биотерм" Валерий Жуков: "И по городу, и по краю есть недостаток и младшего, и среднего, и старшего персонала. Кадры покидают наш город, уезжают в другие регионы. Это Север, европейская часть – там больше зарплата, больше возможностей".

"Биотерму" удалось сохранить штат и во время пятимесячного простоя. Но "делиться", говорит Жуков, все равно некем: "У меня клиника сама по себе небольшая. Всего один врач-терапевт. Она здесь-то на приеме кое-как справляется сейчас. Куда я ее отдам?" При этом предприниматель вздыхает, мол, ситуация очень непростая и надо подумать, что предложить. Обещает: "Чем можем – поможем".               

В размышлениях и руководитель клиники "Хелми" Владимир Куликов: "Всегда готовы помочь. Надо проанализировать. Все, что можем сделать, мы сделаем. У нас поликлиника – госпитализировать мы не можем. Если только помощь поликлинически – это возможно. Люди не могут дождаться врача на дом… Наверное, это тоже можно организовать", – перечисляет он. И возмущается: "Вначале государство уничтожило частные скорые помощи, а сейчас скорая помощь не может в течение суток приехать на вызов к больному!"

В стороне не остаются

Предприниматели подчеркивают, что и до этой встречи не оставались в стороне от общей беды. Так, "Пигмалион" еще весной "отдал" восемь медработников для работы в ковидных госпиталях: пять врачей и три медсестры. Они до сих пор не вернулись. Больше "отдавать" некого, говорит Маликов, хотя и добавляет, что поговорит со своими врачами, но вряд ли кто согласится.

Врачи "Доброго доктора" работают по договору безвозмездного предоставления персонала с 14-й поликлиникой Барнаула – той, что "прославилась" в соцсетях огромными очередями пациентов из-за нехватки медиков.

"Моя клиника и так оказывает помощь, – говорит Куликов ("Хелми"). Мы практически единственные, кто сейчас делает населению ПЦР-анализы на ковид. Без этого анализа людей не пускают на работу, на операцию, не госпитализируют. И они бегают и ищут, где бы им его сдать. У нас сейчас очень большая нагрузка, и мы могли бы от этого отказаться – нам хватает организаций. Но людей жалко, поэтому и делаем, чтобы хоть немного помочь".

Согласны поделиться частники и оборудованием. Например, "Пигмалион" отдает флюорограф, кто-то – рентгеновский аппарат, кто-то готов предоставить площади под госпиталь (при условии, что Минздрав поможет с оборудованием).

"Не о том говорите"

Мотивация "нужны ваши руки и знания в борьбе с ковидом" все-таки не то, чего ожидали предприниматели от встречи с министерством. Главные вопросы частников остались без ответа, что и  вызывает их возмущение и непонимание.

"Когда задали вопрос, как вообще все это будет работать в реальности, какие договоры будут заключены, как людям будут оплачивать, в ответ услышали – это надо будет разговаривать, смотреть. Получается вот что: вы, ребят, давайте вперед, на передовую. Ну а что ждет на этой "передовой", кроме трудностей, и будут ли потом медали (как раньше говорили в армии), этого не было озвучено. Сказали: будут договоры в частном порядке. А что в итоге получит человек, осталось закрытой темой", – рассказывает Жуков.

Неважным в Минздраве считают и вопрос о запрете плановой помощи населению во время ковидных ограничений: "Его задали, но в ответ услышали, мол, не о том вы говорите". А он в существующих условиях не просто "о том", он самый главный, убеждены руководители частных клиник, не успевшие отойти от месяцев простоя.

"Людям некуда обратиться за помощью, и им опять не дают этого делать. Почему такое решение принимают? Потому что Минздрав традиционно выступает только за государственные клиники, несмотря на то, что у нас довольно мощная сеть частных учреждений. И они готовы работать, готовы оказывать помощь в тот период, когда государственные не могут, в том числе и потому, что перегружены. В этой ситуации лишать людей помощи – плохо. Тем более что уж кто-кто, а мы-то можем – мы же медицина – обеспечить безопасные условия для пациентов. Мы знаем, как это сделать, как разделить потоки, как избежать опасности инфицирования. Мы все это знаем, но нам не дают. И какой помощи от нас хотят?" – недоумевает Куликов. 

"Ограничение плановой медпомощи – это просто безумие. Нельзя так делать. Куда идти людям? То, что мы сейчас видим вокруг, это просто естественный отбор", – говорит Маликов.

По его мнению, к сложившейся ситуации в крае привела изначально неверно выстроенная работа по маршрутизации инфицированных коронавирусом. "Надо было выделить для лечения ковида одну больницу, например, ту же краевую. Не одно отделение, а полностью всю больницу. И свозить всех зараженных централизованно в одно место. Плановую помощь распределить по остальным учреждениям. В том числе по частным, по квоте. А у нас получилось как? Повезли по разным больницам. В итоге позаражали всех, а остальные закрыли на пять месяцев. Очень неграмотно. И мы об этом говорили еще тогда (весной 2020 года, – прим. авт.), что нельзя открывать в каждой больнице отделение с ковидными".

При этом Маликов отмечает, что "критиковать кого-то сейчас тоже неправильно" – пандемия вскрыла проблемы, которые копились в здравоохранении края долгие годы. В первую очередь – вызванные "оптимизацией", сокращением больниц и коечного фонда. Ситуация в крае сейчас действительно очень сложная.  Важнее – найти выход из положения. В том числе правильно замотивировать тех же частников.

"Нормально было бы заключать с частниками государственно-частное партнерство. Выделить квоты на оборудование. Например, приходит частник и смотрит, что ему нужно, чтобы принять, например, 200 пациентов: вот сюда я поставлю КТ, сюда – 20 коек. И вот под это и предоставить квоты. Нужен конкретный подход к делу, чтобы частники захотели принимать ковидных пациентов. Тем более что деньги на эту программу выделены", – считает Маликов. 

"Поделиться" кадрами частные клиники Барнаула попросил лично глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов. Он отметил, что сейчас темпы роста заболеваемости COVID-19 носят взрывной характер, к коронавирусу "миксуются" ОРВИ, грипп, другие вирусы, а среди населения – истерия и ажиотаж. В результате система не справляется с количеством обращений, и сейчас надежда только на "частников".

"Все остальные ресурсы уже задействовали, все, кто мог, встал под "ружье". Часть медицинских работников, увы, болеют, у них болеют родные, близкие. Это те минусы системы, которые сейчас несут нагрузку", – отметил Попов.

Напомним, с начала пандемии в Алтайском крае коронавирус диагностировали у 14 711 человек, выздоровел 12 721 человек. Общее количество смертельных случаев достигло 557.

С сентября в регионе наблюдается резкий всплеск заболеваемости: на коронавирус накладывается ОРВИ. Поликлиники переполнены, люди по несколько часов ждут приезда скорой помощи, а в очереди на обследование на КТ в Диагностическом центре теряли сознание прямо в коридорах.

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

8.10.2020 13:00
ЯЛЕГЕНДА

Ситуация в Алтайском крае катастрофическая, все резервы здравоохранения исчерпаны.

8.10.2020 13:06
Особое мнение

Когда уже снимут с должности эту бестолочь? Загубит окончательно еле живую медицину Алтайского края и подсократит численность населения.

8.10.2020 13:08
- гость -

приплыли, однако

8.10.2020 13:10
Павлик

глава алтайского минздрава Дмитрий Попов должен будет в суде потом ответить за весь бардак который творится сейчас!

8.10.2020 13:12
Вадим

Когда уже снимут с должности эту бестолочь? Хороший вопрос

8.10.2020 13:13
- гость -

Китайцев просите они умеют организовывать.Оптимизаторы ....ы

8.10.2020 13:15
АБОРИГЕН

8.10.2020 13:06
Особое мнение
Главная бестолочь в Москве сидит, а то что происходит тут всего лишь следствие. Результаты укрепления президентской власти во всей красе.

8.10.2020 13:17
Т

Папа работал врачом 40 лет. Ставка была 12000. Больше 30 зарабатывал крайне редко. В мае вышел на пенсию...Вовремя уговорили!
Брат-врач зарабатывает 20000.
Что создали, то и пожимаем...

8.10.2020 13:18
- гость -

Да уж....министр.....

8.10.2020 13:22
Гость

Когда мы уже услышим от бестолочи, что он не справляется и хочет уйти в отставку? Когда наступит этот светлый день в медицине Алтайского края? Ну очевидно же всем, что это бездарность. Я это понял уже тогда, когда он приехал разговаривать с врачами из диагностическог

8.10.2020 13:23
гость!

Дворец спорта - под ковидный госпиталь на 1000 коек. Других больших пригодных помещений в городе не просматривается. Деньги, оборудование и персонал на это - срочно запросить в Москве. Там тоже конечно ситуация ухудшилась, но у нас она кратно тяжелее. Если правильно все аргументировать - центр должен помочь. Если этого не сделать - будет как в Нью-Йорке весной. И тогда только на Минобороны придётся рассчитывать

8.10.2020 13:23
Злая гостья

Так у нас же ОРВИ, не ковид. Нет КТ (ранней диагностики пневмоний), нет мазков (вернувшиеся из-за границы - ха-ха), нет и ковида следовательно.

8.10.2020 13:24
Гражданин

Уберите Попова и поставьте на его место Иванова - ничего не поменяется. Медицина угроблена задолго до Попова. Всё к этому шло, шло и вот пришло. )))

До Попова что ли было всё гладко и хорошо? Нет. АлтГМУ, ББМК выпускали каждый год тысячи и тысячи выпускников, которые потом как зайцы разбегались кто куда. Эти же врачи тихо-молча поддерживали своих главврачей. Я не видел ни одного митинга или пикета врачей против сложившейся ситуации. Всё устраивало? Ну тогда какие проблемы? Кушайте на здоровье.

Население страны проглотило пенсионную реформу, падение рубля, санкции (хотя они и на пользу нам пошли), развал медицины. Всё съели, всё вытерпели. Осталось развалить образование и экономику окончательно и можно будет вводить в стране официальное крепостное право или рабовладельческий строй - это стабильно, это скрепно, по-русски.

8.10.2020 13:24
- гость -

"Все резервы здравоохранения исчерпаны". "Вначале государство уничтожило частные скорые помощи, а сейчас скорая помощь не может в течение суток приехать на вызов к больному!"
Но это же политика государства и ее главы Путина В.В. - планомерная оптимизация или уничтожение медицины для рядовых граждан страны!

"Ограничение плановой медпомощи – это просто безумие. Нельзя так делать. Куда идти людям? То, что мы сейчас видим вокруг, это просто естественный отбор".
И это верно, но центральная власть опять заявляет - у нас все хорошо никому помогать не надо!!!

8.10.2020 13:29
Анон

А толку то от этой отставки? Придет какой нибудь другой "Попов" и будет продолжать добивать Алтайское здравоохранение.. Но никто другой, как именно он и все руководство виновато в том, что сейчас происходит - это просто непрофессионализм и халатность

8.10.2020 13:30
CALIBR

То, что мы сейчас видим вокруг, это просто естественный отбор", – говорит Маликов.
+++++++++++++
+100500

8.10.2020 13:31
Злая гостья

Мне нравится постановка вопроса: частники, помогайте, но взамен ничего не получите, ни объемов, ни денег на оборудование и расходные, ни оплаты врачей за работу в госпитале. За ваши средства вся помощь нам.

8.10.2020 13:33
АБОРИГЕН

8.10.2020 13:29
Анон

Да, в дрянной системе даже хороший специалист хорошо работать не сможет. Всё местное руководство это не более чем декорация, с них спрашивать бесполезно.

8.10.2020 13:34
- гость -

8.10.2020 13:30
CALIBR

Верно! Но создается устойчивое впечатление, что это организованный естественный отбор, в т.ч. бездеятельностью федеральных властей всех уровней...

8.10.2020 13:46
гость

Кругом бардак. Довели страну за 20-ть лет до края пропасти, и ещё совести хватает обнуляться.

8.10.2020 13:46
- гость -

Мне нравится постановка вопроса: частники, помогайте, но взамен ничего не получите, ни объемов, ни денег на оборудование и расходные, ни оплаты врачей за работу в госпитале. За ваши средства вся помощь нам.

Разговор катится к тому, что вас закроем - и вам деваться некуда - пойдете работать

8.10.2020 13:47
- гость -

ЕСЛИ СИТУАЦИЯ КАТАСТРОФИЧЕСКАЯ,ПОЧЕМУ НЕ ОБРАЩАЮТСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ В МОСКВУ, К МИШУСТИНУ?
ЧТО ЖДУТ?
СКОРО ГРИПП ЗАЯВИТ О СЕБЕ, ХОЛОДА НАЧНУТСЯ, СЕЗОННЫЕ БОЛЕЗНИ ОБОСТРЯТСЯ.

8.10.2020 13:48
- гость -

"Все остальные ресурсы уже задействовали, все, кто мог, встал под "ружье" Нет не все! Весь Минздрав в клиники региона на помощь!!!

8.10.2020 13:51
Вано

Во всем этом безумии тема вакцин как-то сошла на нет. Видимо было очередное бахвальство и шапкозакидательство

8.10.2020 13:51
- гость -

Бездеятельность федеральных властей отчасти объясняется искаженной статистикой. Если Ак постоянно рапортовал, что у нас "всё зашибись", заболеваемость низкая, смертность на нуле. Федеральный центр верил и радовался за нас. Депутаты от края тоже всем говорили, что здесь ковида нет, езжайте отдыхать на Алтай. А теперь вдруг приплыли...

8.10.2020 13:52
- гость -

Ситуация в Алтайском крае катастрофическая, все резервы здравоохранения исчерпаны.


Да про это народ уже месяца два во всё горло кричит! Всё закрывали глаза, в крае всё хорошо))))) А теперь? Катастрофа!!!!!!!!!!!!
Всем понятно,без помощи правительства не обойтись! Лучше не будет

8.10.2020 13:54
Злая гостья

Это верно, минздрав все еще заседает. Комбез надели и вперед.

8.10.2020 14:00
гость

как только официально объявят о переходе в СССР-так всё быстро наладится-ждёмс!

8.10.2020 14:02
Гость

А что делать онкобольным?
В Надежду на операцию не берут, закрыта
Подыхать от рака?

8.10.2020 14:02
- гость -

вчера же на канале новости 24 врач рассказывал, что коронавирус и вирус гриппа не миксуются...

8.10.2020 14:02
- гость -

В ответ частники разводят руками: рады бы помочь, да нечем. Во время пятимесячного запрета на плановую медицинскую помощь врачи покидали регион, и многие клиники сейчас сами нуждаются в кадрах.
___________________________________________________________________
Кто принимал решение о закрытии частных клиник?Народ в комментариях умолял открыть частные клиники. Кто теперь возьмёт ответственность за принятие этого решения?

8.10.2020 14:03
- гость -

"Государственная медицина не справляется с коронавирусной "войной"

Советское здравоохранение справлялось с реальными эпидемиями, а эрэфское не справляется с соплями и температурой?
Ай, ай, какой конфуз.

8.10.2020 14:04
- гость -

По всей России после первой волны коронавируса было снято с должностей большое количество министров. Мы же толи по дружбе то ли еще по какой причине не стали этого делать. Хотя даже на тот момент были позывы, даже петицию собрали. Ко 2 волне вируса мер принято не было. Мало того большое количество врачей покинули свой пост. И вот каждый день мы продолжаем читать безумные речи, что бы мы не нагружали систему своими походами, что койки были приготовлены, про врачей при этом молчок. Не говоря о проведении всяких тестах обычным людям. И Вы считаете нет смысла менять министра до сих пор? Может ситуация сама по себе решится? Чем дальше в лес тем больше смертности. Смотрите дневную статистику. Это уже давно не смешно стало.

8.10.2020 14:09
- гость -

Зачем в такой катастрофической ситуации надо было собирать толпой народ,чтобы посмотреть стрижей? Кто подписал разрешение на это мероприятие?

8.10.2020 14:09
- гость -

на цирконах авангардах и буревестниках улетело всё бабло) и на стрижах ишо!) не до медицины когда надо бороться с террористами в сирии и спасать лукашенку и мадуру.

8.10.2020 14:11
Итальянец

Выскажу мысль чуть-чуть не в тему. В конце 80-х население АК (без РА) составляло 2,6 млн. чел. Сейчас официально - 2,3 млн. Не верю последней цифре! Был в сёлах тогда и сейчас. Население любого отдельно взятого села сократилось от 2 до 4 раза. Мой родной Барнаул за это время пополнился от силы полутора сотней тысяч селян приехавших в него. Где другие люди? Мой прогноз - в АК живёт чуть более 1 млн. человек. Сейчас нас усиленно добивают. Это мы ещё в городах права качаем, а на селе тихо умираю.

8.10.2020 14:13
- гость -

Пора уже самим обращения в Москву писать, пока наши местные чинуши прикрываются цифрами в 70-100 человек в день.
Если взять статистику прироста зараженных в мае, то к октябрю в Барнауле должно было быть порядка 40тысяч инфицированных. И что-то мне подсказывает, что так оно и есть, а то и хуже. Думаю каждый из нас легко знает как минимум 20 человек, которые переболели ковидом и как максимум 3-4 - у кого диагноз был официально подтвержден.

8.10.2020 14:14
Злая гостья

Менять министра не будут, не для того его выписали из Красноярска. Вообще ничего менять не будут. Кто выживет, тот будет жить. Остальных считают балластом, судя по ситуации. А медики в больничках и поликлиниках - расходный материал теперь, к тому же во всем виноватый.

8.10.2020 14:23
- гость -

Итальянцу..
тут главное, чтобы могли гречку сажать и собирать... остальные, в принципе и не нужны в банановой республике... Что там у нас по Барнаулу 1 или 2 место (за Москвой) на душу населения по торговым площадям... остров дураков какой-то

8.10.2020 14:25
- гость -

Вот мне за 50. И я не помню, чтобы в Советском Союзе были такие проблемы.
P.S. Только не лейте мне в уши что при коммуняках многое умалчивалось. Было ещё и "сарафанное" радио.

8.10.2020 14:28
- гость -

судя по расходам федерального бюджета у государства в приоритете только силовики и правоохранительных, а не медицина, образование, наука.
если у такого государства будущее не знаю.

8.10.2020 14:36
- гость -

Просят у частников...а самих врачей не спрашивают??? Как к собственности относятся.

8.10.2020 14:38
Гостья

В обществе начинается тотальная истерия по поводу алгоритма действия при подозрении на ковид.Почему в Нске,Питере,Москве народ знает алгоритм:куда звонить,куда обращаться и что должны ему сделать.Почему в Алтайском крае все встало колом!!!!Почему????В Республике Алтай все работает,хотя там процент заражения выше,но больницы справляются и больные госпитализируются.Почему у нас коллапс тотальный?

8.10.2020 14:40
гость

Неважным в Минздраве считают и вопрос о запрете плановой помощи населению

Твари

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