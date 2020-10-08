Певица Анастасия Стоцкая опубликовала фото в обнаженном виде в честь своего 38-летия.

На снимке, размещенном в Instagram, певица предстала топлес, прикрыв грудь руками. На ней надеты только украшения – кольцо, браслеты и несколько массивных цепочек на шее. "38", – коротко подписала свою публикацию Стоцкая.

При этом фотография, скорее всего, была сделана во время съемок клипа "Этими руками". И хотя ролик вышел в 2011 году, фанаты уверены, что за годы певица ничуть не потеряла в красоте.

Одной из первых в комментариях отметилась Ольга Бузова, которая заявила, что "не верит" своей коллеге. Другие подписчики также оценили публикацию. "Великолепна, бесподобна, ты настоящая", "Год от года прекраснее, как самое роскошное вино", – пишут они.