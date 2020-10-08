В Алтайском крае волонтеры вновь начали доставлять продукты пенсионерам

В Барнауле волонтеры снова начали доставлять продукты пенсионерам, которым не рекомендовано выходить из квартир в связи с ухудшением ситуации с COVID-19.

На сегодняшний день штаб волонтеров получил 150 заявок от барнаульцев, которые желают помочь пожилым людям. В основном это студенты медицинских образовательных учреждений.

Волонтеры могут закупить любые необходимые товары, в том числе и лекарства, включая рецептурные препараты. Для этого добровольцам нужно будет поехать в поликлинику, получить рецепт и купить медикамент.

Подчеркивается, что все волонтеры будут работать в масках и перчатках, передавать покупки, не заходя в квартиры. При этом добровольцы не смогут выезжать к людям с подтвержденным коронавирусом или симптомами ОРВИ.

Обратиться за помощью в штаб организации "Мы вместе" можно по номеру 8-800-200-34-11.