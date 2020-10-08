Отец, мать и маленький сын погибли при пожаре в Алтайском крае

Серьезный пожар произошел в ночь с 7 на 8 октября в Благовещенке. К моменту приезда пожарных горели два дома и надворная постройка, рассказали в алтайском МЧС.

Погибли три человека: муж, жена и их семилетний ребенок. Из объятой огнем постройки вынесли старшего сына пары, 17-летнего парня экстренно госпитализировали. Его состояние оценивается как тяжелое. Пожарные также вынесли из домов газовые баллоны, чтобы не допустить их взрыва.

В результате случившегося уничтожена кровля и комната одного дома, а также пристройка к нему, у другого дома повреждена часть крыши. Общая площадь, пройденная огнем, составила около 200 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается.