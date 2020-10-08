Госдума нашла способ сделать пиво дороже

В октябре в Госдуме собираются рассмотреть законопроект о запрете продажи пива в пластиковой таре объемом более 0,5 литра. Поводом для такой инициативы является сложная ситуация с алкоголизацией населения.
Как пишут "Известия", инициатором возможного нововведения стал депутат от Дагестана Гаджимет Сафаралиев. Законопроект разрабатывался с 2018 года, однако на рассмотрение он попадет впервые. В пояснительной записке объясняется, что эта мера поможет увеличить продолжительность жизни россиян.
При этом в комитете нижней палаты парламента Госдумы по экономической политике считают, что придуманный законодателями способ борьбы с алкоголизацией сомнителен. Первый зампред профильного комитета Дмитрий Сазонов отметил, что речь идет о "борьбе одних напитков против других".
По мнению чиновников, эта мера не поможет снизить уровень потребления алкоголя, а только навредит бизнесу. Из-за большей массы стеклянной тары компаниям придется тратить больше денег на доставку товаров, что приведет к дополнительной наценке.
Как отмечает Сафаралиев, противников его идеи "не интересует здоровье россиян", а мера поможет снизить потребление алкоголя, поскольку пиво является одним из самых популярных напитков среди жителей страны.
Комментарии
Ура!
Чего "Ура"? Всё засрут пластиковыми бутылками по 0,5 л
Лучше бы придумали как "пиво" сделать пивом, а не ....
То есть окружающая среда будет засоряться еще больше... (с) Лавров. Как будто это остановит тех, кто хочет выпить(((
Вообще по барабану. Пиво в полтарашках не брал со студенчества. Сейчас раз в 2-3 месяца беру либо в стекле, либо баночное.
очередной бред поборников якобы трезвости. На самом деле - лобби производителей бутылок. Все для покупателя. Скажем нет экологии. Природа скажет большое спасибо.
А может, всем принять ислам, а, Сафралиев? Вот не понимают они со своей зряплатой в полляма, как живут простые россияне, раз продолжают шарить по их карманам.
1\2 стакана пива в день полезно-народ меры-дозы полезной не знает
а не гареть ли вам в аду за такую идею?
Какая алкоголизация населения может быть в исламском Дагестане? В любом случае, алкоголизация, где бы она не происходила, растёт не потому что бухло дешевое, а потому что жизнь такая. Российская действительность в большинстве случаев не добавляет ни смыслов, ни целей.
Во всём мире власти стран борются с алкоголизмом путем высоких цен на крепкий алкоголь и средних/низких цен на слабый алкоголь, но у нас и тут свой путь.
8.10.2020 16:01
месный
Однозначно фтопку.
Бросим пить, курить и нарушать пдд, пусть сдохнут слуги народа.