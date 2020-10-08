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Новости

Госдума нашла способ сделать пиво дороже

, ИА "Амител"
В нижней палате парламента готовят очередной запрет
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В октябре в Госдуме собираются рассмотреть законопроект о запрете продажи пива в пластиковой таре объемом более 0,5 литра. Поводом для такой инициативы является сложная ситуация с алкоголизацией населения.

Как пишут "Известия", инициатором возможного нововведения стал депутат от Дагестана Гаджимет Сафаралиев. Законопроект разрабатывался с 2018 года, однако на рассмотрение он попадет впервые. В пояснительной записке объясняется, что эта мера поможет увеличить продолжительность жизни россиян.

При этом в комитете нижней палаты парламента Госдумы по экономической политике считают, что придуманный законодателями способ борьбы с алкоголизацией сомнителен. Первый зампред профильного комитета Дмитрий Сазонов отметил, что речь идет о "борьбе одних напитков против других".

По мнению чиновников, эта мера не поможет снизить уровень потребления алкоголя, а только навредит бизнесу. Из-за большей массы стеклянной тары компаниям придется тратить больше денег на доставку товаров, что приведет к дополнительной наценке.

Как отмечает Сафаралиев, противников его идеи "не интересует здоровье россиян", а мера поможет снизить потребление алкоголя, поскольку пиво является одним из самых популярных напитков среди жителей страны.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

8.10.2020 15:35
- гость -

Ура!

8.10.2020 15:39
Алексей

Чего "Ура"? Всё засрут пластиковыми бутылками по 0,5 л

8.10.2020 15:45
ЕКХ

Лучше бы придумали как "пиво" сделать пивом, а не ....

8.10.2020 15:51
- гость -

То есть окружающая среда будет засоряться еще больше... (с) Лавров. Как будто это остановит тех, кто хочет выпить(((

8.10.2020 15:53
- гость -

Вообще по барабану. Пиво в полтарашках не брал со студенчества. Сейчас раз в 2-3 месяца беру либо в стекле, либо баночное.

8.10.2020 15:54
Filin

очередной бред поборников якобы трезвости. На самом деле - лобби производителей бутылок. Все для покупателя. Скажем нет экологии. Природа скажет большое спасибо.

8.10.2020 15:55
Павсекакий

А может, всем принять ислам, а, Сафралиев? Вот не понимают они со своей зряплатой в полляма, как живут простые россияне, раз продолжают шарить по их карманам.

8.10.2020 16:01
гость

1\2 стакана пива в день полезно-народ меры-дозы полезной не знает

8.10.2020 16:01
месный

а не гареть ли вам в аду за такую идею?

8.10.2020 16:48
АБОРИГЕН

Какая алкоголизация населения может быть в исламском Дагестане? В любом случае, алкоголизация, где бы она не происходила, растёт не потому что бухло дешевое, а потому что жизнь такая. Российская действительность в большинстве случаев не добавляет ни смыслов, ни целей.

8.10.2020 16:51
АБОРИГЕН

Во всём мире власти стран борются с алкоголизмом путем высоких цен на крепкий алкоголь и средних/низких цен на слабый алкоголь, но у нас и тут свой путь.

8.10.2020 16:52
АБОРИГЕН

8.10.2020 16:01
месный
Однозначно фтопку.

8.10.2020 16:52
- гость -

Бросим пить, курить и нарушать пдд, пусть сдохнут слуги народа.

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