Госдума нашла способ сделать пиво дороже

В октябре в Госдуме собираются рассмотреть законопроект о запрете продажи пива в пластиковой таре объемом более 0,5 литра. Поводом для такой инициативы является сложная ситуация с алкоголизацией населения.

Как пишут "Известия", инициатором возможного нововведения стал депутат от Дагестана Гаджимет Сафаралиев. Законопроект разрабатывался с 2018 года, однако на рассмотрение он попадет впервые. В пояснительной записке объясняется, что эта мера поможет увеличить продолжительность жизни россиян.

При этом в комитете нижней палаты парламента Госдумы по экономической политике считают, что придуманный законодателями способ борьбы с алкоголизацией сомнителен. Первый зампред профильного комитета Дмитрий Сазонов отметил, что речь идет о "борьбе одних напитков против других".

По мнению чиновников, эта мера не поможет снизить уровень потребления алкоголя, а только навредит бизнесу. Из-за большей массы стеклянной тары компаниям придется тратить больше денег на доставку товаров, что приведет к дополнительной наценке.

Как отмечает Сафаралиев, противников его идеи "не интересует здоровье россиян", а мера поможет снизить потребление алкоголя, поскольку пиво является одним из самых популярных напитков среди жителей страны.