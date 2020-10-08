Молодой барнаулец обругал, ударил и укусил сотрудника полиции

22-летний житель Барнаула обвиняется в применении насилия к представителю власти. Об этом рассказали в региональном СК.

Установлено, что правоохранители прибыли в один из многоэтажных домов города из-за сообщения о нарушении тишины. Молодого человека решили доставить в дежурную часть, но он, не желая никуда ехать, оскорбил полицейского, ударил его в плечо и укусил за руку. Отмечается, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Центрального района города Барнаула обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.