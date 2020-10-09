Крупный метеорит упал в Мексике

Жители мексиканского города Монтеррей сняли на видео падение крупного метеорита. Он упал непосредственно в населенном пункте.

На записи видно, как большой светящийся шар пролетает над горой и скрывается за кадром. Позднее стало известно, что космический объект упал в городе Сьюдад-Виктория. По словам местных жителей, из-за небольших осколков в населенном пункте начались локальные пожары. Для их ликвидации на место происшествия выехали несколько спасательных команд. Люди в результате инцидента не пострадали.

По словам астрономов, метеорит связан с метеорным потоком Дракониды. Пик звездопада – 8-10 октября.