Барнаульский футболист забил гол в дебютной игре за сборную России

Барнаульский футболист Александр Соболев забил гол в первой же игре за сборную России. Форвард московского "Спартака" поразил ворота Швеции в контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату Европы.

Встреча состоялась в четверг, 8 октября, на столичном стадионе "ВЭБ Арена". 23-летний Соболев вышел на поле сразу после перерыва, заменив капитана команды Артема Дзюбу. В самой концовке встречи нападающий поразил ворота Карла-Юхана Юнссона после подачи углового. Правда, к этому времени россияне уступали в счете 0:2. В итоге матч завершился поражением хозяев поля с результатом 1:2. А Соболев стал 12-м игроком в истории, которому удалось отличиться в дебютной игре за сборную России.

Впереди у россиян два матча Лиги наций. Оба пройдут в Москве. В воскресенье, 11 октября, команда Станислава Черчесова сыграет со сборной Турции, а в среду, 14 октября, предстоит встреча с венграми. Возможно, в этих матчах в составе сборной дебютирует еще один воспитанник барнаульского футбола – Александр Жиров. Сейчас 29-летний защитник играет во второй немецкой Бундеслиге за команду "Зандхаузен".