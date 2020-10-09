Алтайского военного осудили за хищение электронных плат с драгметаллами

Барнаульский гарнизонный военный суд признал виновным 35-летнего старшего лейтенанта ВС Анатолия Колнаузова в особо крупной растрате. Теперь уже бывший военный отправится в колонию.

Колнаузов служил в воинской части под Славгородом и работал там начальником радиолокационной станции (РЛС) в составе 341-го радиотехнического полка. Согласно материалам контрразведчиков Центрального военного округа, старлей похищал с РЛС, не стоящих на боевом дежурстве, платы с драгоценными металлами и сдавал их скупщикам как лом, пишет "Коммерсантъ".

Так, старший лейтенант успел снять более 700 плат, почти 400 он похитил со склада. В общей сложности детали содержали в себе около 600 граммов золота, 137 граммов платины и 30 граммов палладия. В июле 2019 года против Колнаузова возбудили уголовное дело, Министерство обороны оценило ущерб в 2,6 млн руб. Военный, в свою очередь, не согласился с обвинениями и заявил, что радиодетали мог украсть кто угодно.

Во время следствия он уволился с должности начальника РЛС. Примечательно, что бывшие сослуживцы отрицательно охарактеризовали Колнаузова, отметив его низкую исполнительность и безразличие к закрепленной за ним технике, а также необходимость в постоянном контроле за начальником.

Трибунал назначил обвиняемому четыре года колонии общего режима и штраф в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, экс-начальника РЛС лишили звания старший лейтенант и запретили ему занимать должности на муниципальной и госслужбе в течение двух лет. После оглашения приговора его взяли под стражу в зале суда.