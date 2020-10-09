Врач-эпидемиолог Видновской районной клинической больницы Московской области Ольга Ненастина заявила, что фастфуд, консервы, жареная пища и сахар – не лучшие продукты для поддержания иммунитета, и в пандемию от них лучше отказаться. Ее слова приводит РИА "Новости".

"От консервов в принципе нужно отказаться – такие промышленно переработанные продукты обделены питательной ценностью. Стоит избегать и сахара, потому что он негативно влияет как на проницаемость сосудистой стенки, так и на рост бактерий. Кроме того, лучше сократить потребление жареной пищи и фастфуда", – сказала эксперт.

Ненастина подчеркнула, что для поддержания иммунитета важно снабжать организм достаточным количеством минералов и витаминов, которые содержатся в салатной зелени и овощах. Не лишним будет добавить в рацион рыбу, морепродукты, птицу и молочные продукты, а еще нужно пить больше жидкости.

При этом усилить иммунитет лишь одними продуктами нельзя, отмечает специалист. Также нужно больше двигаться, дышать свежим воздухом и избегать стрессов.