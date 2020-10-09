Врач-эпидемиолог Видновской районной клинической больницы Московской области Ольга Ненастина заявила, что фастфуд, консервы, жареная пища и сахар – не лучшие продукты для поддержания иммунитета, и в пандемию от них лучше отказаться. Ее слова приводит РИА "Новости".
"От консервов в принципе нужно отказаться – такие промышленно переработанные продукты обделены питательной ценностью. Стоит избегать и сахара, потому что он негативно влияет как на проницаемость сосудистой стенки, так и на рост бактерий. Кроме того, лучше сократить потребление жареной пищи и фастфуда", – сказала эксперт.
Ненастина подчеркнула, что для поддержания иммунитета важно снабжать организм достаточным количеством минералов и витаминов, которые содержатся в салатной зелени и овощах. Не лишним будет добавить в рацион рыбу, морепродукты, птицу и молочные продукты, а еще нужно пить больше жидкости.
При этом усилить иммунитет лишь одними продуктами нельзя, отмечает специалист. Также нужно больше двигаться, дышать свежим воздухом и избегать стрессов.
Комментарии
очередной бред зачем публиковать? При чем тут пища вообще?
Водку можно и ладно.
9.10.2020 13:23
- гость -
Водку давно уже нельзя!
Только сэм!
Главное, много пить.
Только натуральный продукт. Остальное контрофакт.
водка-ковид
Также нужно больше двигаться, дышать свежим воздухом и избегать стрессов.
воооот, а кто людей на карантин посадил??
двигаться можно и дома с открытым окном и без стресса
При Ковиде не бухайте. будет очень плохо. Трахнул 50 грамм водки на прополисе. Думал хана сердцу. Тахикардия жесткая всю ночь
Вся мясомолочка концерогенна и стимулирует хронические воспалительные процессы в организме, убивая иммунитет. Это описано во множестве медицинских книг. Всё дело в том, что чужеродные животные белки воспринимаются нашим организмом как антиген и атакуются клетками крови. При постоянном употреблении большого количества животного белка в организме происходит сбой иммунной системы и начинают атаковаться уже собственные клетки организма. В этом причина всех возрастных хронических, а потому заведомо неизлечимых болезней.
Животный белок, который в пище превышает 5 % стимулирует развитие рака.
9.10.2020 14:13
Правда
забористая у тебя трава однако!
9.10.2020 14:12
- гость -
При Ковиде не бухайте. будет очень плохо. Трахнул 50 грамм водки на прополисе. Думал хана сердцу. Тахикардия жесткая всю ночь
все так
только дело не в этом. печень вырабатывает фермент для расщепления алкоголя, а этот фермент дает рост вирусу, так что бухать при ковиде- смерть
9.10.2020 14:52
- гость -
а этот фермент дает рост вирусу
Вирус сам по себе не растёт, его выращивает клетка в которую он попадает.
ты смотри, а... ну нормальные же политологи были ?? вирусологами стали.... всесторонне развитые комментаторы ))))
9.10.2020 15:45
- гость -
ты смотри, а... ну нормальные же политологи были ?? вирусологами стали.... всесторонне развитые комментаторы ))))
------
А ты думал, зря что ли в школе все учили про вакуоли и дециметры? -) Теперь каждый тебе хоть про Сократа, хоть про квантово-волновой дуализм расскажет.
Алкогольдегидрогеназа дает роит ковиду??? Да за месным все лаборатории мира в очереди стоят. А он тута...
Эпидемиолог районной больницы занимается диетологией. А диетолог, очевидно, будет с эпидемией бороться