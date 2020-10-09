Врач объяснил взаимосвязь между COVID-19 и витамином D

Осенний рост заболеваемости COVID-19 может быть связан с дефицитом витамина D, который снижает способность организма сопротивляться заболеваниям.

Как рассказал врач и телеведущий Сергей Малоземов в интервью радио Sputnik, напрямую на восприимчивость к коронавирусу этот витамин не влияет, однако способствует укреплению иммунной системы и помогает противостоять инфекции.

"Одна из последних научных работ, которая убеждает в этой связи, говорит о том, что недостаток витамина D в крови существенно ухудшает прогноз при заболевании коронавирусной инфекцией. Проще справиться с инфекцией, даже если она уже возникла, когда у человека нормальный уровень витамина D в крови", – рассказал Малоземов.

При этом микроэлемент лучше всего получать из естественных источников – рыбы и морепродуктов. При этом сгодятся и дешевые разновидности, главное, чтобы в них содержалось большое количество жира.