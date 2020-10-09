Врач объяснил взаимосвязь между COVID-19 и витамином D

Осенний рост заболеваемости COVID-19 может быть связан с дефицитом витамина D, который снижает способность организма сопротивляться заболеваниям.
Как рассказал врач и телеведущий Сергей Малоземов в интервью радио Sputnik, напрямую на восприимчивость к коронавирусу этот витамин не влияет, однако способствует укреплению иммунной системы и помогает противостоять инфекции.
"Одна из последних научных работ, которая убеждает в этой связи, говорит о том, что недостаток витамина D в крови существенно ухудшает прогноз при заболевании коронавирусной инфекцией. Проще справиться с инфекцией, даже если она уже возникла, когда у человека нормальный уровень витамина D в крови", – рассказал Малоземов.
При этом микроэлемент лучше всего получать из естественных источников – рыбы и морепродуктов. При этом сгодятся и дешевые разновидности, главное, чтобы в них содержалось большое количество жира.
Комментарии
Прямая связь не доказана. Возможно, какой-то другой фактор приводит к снижению уровня витамина D и ухудшает прогноз при заболевании коронавирусной инфекцией. Тогда это не причина, а следствие. Об этом уже давно спорят, но раньше по отношению к гриппу, а теперь коронавирусу.
а витамин Д вырабатывается на солнышке...
круг замкнулся!
прям я так посмотрю в южных странах с достатком D все прям супер по ковиду
А кто вам сказал, что там достаток витамина Д в южных странах? Где-то читал, что для того, чтобы полностью закрыть потребность только от солнца, без получения из еды, нужно полностью раздетым весь день на солнце быть. Так что недостаток везде, где из питания его не получают.
Хорошо неграм в Африке голышом ходят и получают, вырабатывают витамин D. Бросаем все и в Африку за витамином D!