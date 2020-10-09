Водитель сбил пенсионерку в Барнауле, отвез ее в травмпункт и скрылся

Водитель на белой иномарке сбил 66-летнюю женщину в Барнауле утром 9 октября. После инцидента нарушитель отвез пострадавшую в травмпункт, а затем скрылся.

ДТП произошло в 07:50 на переходе в районе дома № 250 по улице Антона Петрова. В двух рядах автомобили остановились, чтобы пропустить пешехода, однако в третьем ряду машина продолжила движение и наехала на горожанку.

"После наезда виновник ДТП посадил женщину в машину, довез до травмпункта и скрылся. Оттуда пострадавшая была доставлена в ГБ №1 с травмой головы, переломами четырех ребер со смещением", – пишет Barnaul22.

Родственники женщины просят свидетелей инцидента обратиться в ГИБДД и сообщить любые сведения о происшествии.