Водитель сбил пенсионерку в Барнауле, отвез ее в травмпункт и скрылся

Водитель на белой иномарке сбил 66-летнюю женщину в Барнауле утром 9 октября. После инцидента нарушитель отвез пострадавшую в травмпункт, а затем скрылся.
ДТП произошло в 07:50 на переходе в районе дома № 250 по улице Антона Петрова. В двух рядах автомобили остановились, чтобы пропустить пешехода, однако в третьем ряду машина продолжила движение и наехала на горожанку.
"После наезда виновник ДТП посадил женщину в машину, довез до травмпункта и скрылся. Оттуда пострадавшая была доставлена в ГБ №1 с травмой головы, переломами четырех ребер со смещением", – пишет Barnaul22.
Родственники женщины просят свидетелей инцидента обратиться в ГИБДД и сообщить любые сведения о происшествии.
Комментарии
Скромный чё.
Самые опасные места на дороге в Барнауле, это пешеходные переходы.
Толстого краевого гаишника ещё не уволили ?
Сегодня утром, там третья полоса особенно скользкая.
ЗЫ: не видел, раньше там сегодня проехал.
жизнь вообще опасна, от нее умирают в конце все
9.10.2020 13:31
- гость -
Твои философствования имели бы смысл, если бы между убийством и естественной смертью не было бы никакой разницы.
в убийстве не всегда виновен только один, значит и второй отчасти виновен
и мое любимое: мы рождаемся что бы умереть
ну простите, вот такая у меня сегодня меланхолия
не обращайте внимание
9.10.2020 13:56
- гость -
Еще есть поговорка:
Жизнь, это затяжной прыжок из м..ы в могилу.
Любим мы с Вами черный юмор!
любим,ага ))))
не бросил на дороге, помог, молодец.
родне он зачем ?
даже если через суд, то взыщут 10 тысяч мак4симум
9.10.2020 14:12
- гость
Да ну ? Там нагнуть можно так что мало водиле не покажется. Опять же оставление места ДТП.
9.10.2020 13:55
- гость -
в убийстве не всегда виновен только один, значит и второй отчасти виновен
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А жертва в чем виновата? Или как в басни: "Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать?"
9.10.2020 14:31
- гость -
нуда, есть опыт нагибания?))
попробуй, вперед
9.10.2020 13:28
- гость -
Толстого краевого гаишника ещё не уволили ?
неа.
сидит, кушает хорошо.
действительно надо же так разожраца...
значит и второй отчасти виновен
Вот чтоб меня на переходе задавить, водителю пришлось бы постараться и за мной ещё погоняться! Три ряда? Перед каждым последующим стою и выглядываю, пока не увижу, что движения нет. А бабки деревенские понаехали, привыкли, что на большаке одна машина в день - и нет реакции и осторожности!
9.10.2020 15:08
ПенсионЭрка
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Вот пока перед очередным стоишь и выглядываешь, этот очередной резко стартанет и сшибет тебя. Ты просто не представляешь, насколько больные на голову бывают водители. Родственницу такой аж на бордюре догнал, когда она уже дорогу перешла. И там нашел.
Да, а на суде, на вопрос "Зачем вы руль вывернули в сторону потерпевшей и в результате выехали на тротуар?", невнятно блеял "не знаю, как так получилось".
Гость 15:16 И там нашел.
О как... сочувствую... В своё время хорошего человека, пожилого профессора сельхоза убило у проезжей части на остановке автобуса у въезда на гору столбом, упавшим на него после того, как этот столб сбил автомобиль... И такое случается, конечно...
ПенсионЭрка, мухосранские бабки, типа тебя, ничуть не отличаются от колхозанских. Ну разве что последние не оттопыривают мизинчик при испитии кофию.
Бывалому: о, привет, земляк мухосранский!
Если правд в глаза смотреть, то мы с вами проживаем в классическом Мухосранске, увы.
Жизнь, это затяжной прыжок из м..ы в могилу.
И что означает м..ы? Шифровальшик ты хренов.
9.10.2020 15:21
ПенсионЭрка
Гость 15:16 И там нашел.
О как... сочувствую... В своё время хорошего человека, пожилого профессора сельхоза убило у проезжей части на остановке автобуса у въезда на гору столбом, упавшим на него после того, как этот столб сбил автомобиль...
Помню этот случай, в 1982 году это было, в столб врезался рейсовый автобус ЛИАЗ, который набирал скорость перед подъемом на гору.