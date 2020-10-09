Суточный прирост заболевших коронавирусом в России поставил новый рекорд. За прошедшие 24 часа положительный результат на COVID-19 получили 12 126 человек.
По данным оперштаба, больше всего заболевших зафиксировали в Москве (+3701 человек), Санкт-Петербурге (+469) и Московской области (+411). Алтайский край (+142) на 9 октября занял 19-ю строчку федерального рейтинга.
В общей сложности в стране насчитали 1 272 238 случаев коронавируса. Выздоровел 1 009 421 пациент, в том числе 7 092 – за прошедшие сутки.
Скончался еще 201 человек. С начала пандемии в России зафиксировано 22 257 летальных случаев.
Добавим, что на сегодня суточный рекорд по приросту инфицированных также обновила Республика Алтай – там выявили 112 заболевших. Кроме того, рекордный показатель за всю пандемию отметила и ВОЗ – в мире за сутки заболели 338 тысяч человек.
Комментарии
Ну а что. Самое же время было провести день города со сбором полусотни тысяч человек на одном "пятаке", переполненными трамваями туда и оттуда и прочими издержками праздника...
Да и РА не удивляет, при таком-то наплыве туристов.
Хотели праздника и заработать? Жрите теперь, не обляпайтесь...
PS А самая ж... ещё впереди. Хотя бы потому, что "официальные" 140+ заражённых можно смело умножать на 5, в силу жесточайших ограничений по количеству тестируемых, обратившихся в поликлиники. Переболел в середине сентября пневмонией, началось с ОРВИ, как и обычно бывает. Тест провели. Один. Второй не проводили, ибо нет температуры, да и общее состояние вроде бы приемлемое было. Первый не подтвердился. Однако в моем ближайшем окружении (коллеги) из отдела в 6 человек уже пятеро либо на больничном, либо только с него вышли; при том один - с подтверждённым ковидом (каким-то обманным путём, видимо, "дожал" чтоб протестировали ). Остальные - высокая температура, слабость, кашель, одышка, потеря обоняния, тремор в конечностях. Давно с этими людьми работаю, и такого, чтоб все враз и прямо до больничного, ни в одну осень не было.
И еще будет больше. Заболел, а больницы не принимают - ходи и заражай! Власть сама развивает эпидемию!
"Скончался еще 201 человек."
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В крае каждые сутки официально умирают от короны 10 человек, т.е. 5% от общего по РФ, однако население края составляет около 1,6% от общероссийского.
Т.е. у нас умирает втрое больше, чем в среднем по России.
Правда этим официальным данным верить нельзя.
9.10.2020 16:02
Павсекакий
Вы непутайте, от коронавируса и с наличием в организме коронавируса...
Человек может умереть от кирпича упавшего ему на голову, а при вскрытии обнаружат еще и вирус в организме...
ВОЗ официально признает, что IFR (летальность среди инфицированных) ковидлы составляет 0.14%.
Если в АК смертность такая же, то на 10 сегодняшних умерших должно быть 7100 новых сегодняшних зараженных. А не в 50 раз меньше как пытаются выдать наши статистики