Суточный прирост заболевших коронавирусом в России поставил новый рекорд. За прошедшие 24 часа положительный результат на COVID-19 получили 12 126 человек.

По данным оперштаба, больше всего заболевших зафиксировали в Москве (+3701 человек), Санкт-Петербурге (+469) и Московской области (+411). Алтайский край (+142) на 9 октября занял 19-ю строчку федерального рейтинга.

В общей сложности в стране насчитали 1 272 238 случаев коронавируса. Выздоровел 1 009 421 пациент, в том числе 7 092 – за прошедшие сутки.

Скончался еще 201 человек. С начала пандемии в России зафиксировано 22 257 летальных случаев.

Добавим, что на сегодня суточный рекорд по приросту инфицированных также обновила Республика Алтай – там выявили 112 заболевших. Кроме того, рекордный показатель за всю пандемию отметила и ВОЗ – в мире за сутки заболели 338 тысяч человек.