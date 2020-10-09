Министр здравоохранения Алтайского края обратился к жителям региона

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов записал видеообращение к жителям региона в связи с ростом числа заболевших коронавирусом в регионе. Запись опубликована в официальном Telegram-канале краевого правительства.

По словам министра, эпидемиологическая ситуация в регионе действительно непростая и каждый день врачи фиксируют новых заболевших. Попов отметил, что в крае на данный момент развернуто 3323 койки, а госпитализировано около 3000 пациентов.

"При таком темпе развития эпидемиологической ситуации мы должны двигаться дальше, расширяя коечный фонд", – сказал Попов.

Он отметил, что городская больница № 3 подготовилась за последнюю неделю и может принять до 160 пациентов в течение нескольких дней. По его словам, уже в эти выходные, если потребуется, госпиталь приступит к работе.

Сейчас в Барнауле работают 72 бригады скорой помощи, а в ближайшее время в регион поступит еще 29 машин. Также к работе привлекли дополнительных диспетчеров, в том числе из Бийска. Напомнил Попов и о развертывании call-центров в краевой столице.

Он подчеркнул, что сейчас в Алтайском крае круглосуточно работают пять КТ-центров, а также кабинеты рентгено- и флюорографии. По его словам, только за предыдущие сутки в Барнауле провели 1100 исследований.

"Мы понимаем, что напряжение достаточно серьезное и нагрузка на медицинское оборудование серьезное. Мы закупили и монтируем сегодня четыре дополнительных компьютерных томографа, и до конца года еще дополнительно к этому поступит два томографа", – сказал министр.

Также расширяется в регионе и диагностическая база. Так, за последние сутки в крае поставили рекорд, проведя более 6,5 тысячи исследований. Министр отметил, что вскоре в Диагностический центр поступит новое оборудование для увеличения мощностей диагностики коронавирусной инфекции.

Дмитрий Попов заверил, что ситуация в крае хоть и сложная, но контролируемая. Сейчас необходимо завершить мобилизацию всех сил и средств под эпидобстановку, сложившуюся на сегодняшний день. В конце обращения министр призвал беречь себя и своих близких.