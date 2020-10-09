Министр здравоохранения Алтайского края обратился к жителям региона

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов записал видеообращение к жителям региона в связи с ростом числа заболевших коронавирусом в регионе. Запись опубликована в официальном Telegram-канале краевого правительства.
По словам министра, эпидемиологическая ситуация в регионе действительно непростая и каждый день врачи фиксируют новых заболевших. Попов отметил, что в крае на данный момент развернуто 3323 койки, а госпитализировано около 3000 пациентов.
"При таком темпе развития эпидемиологической ситуации мы должны двигаться дальше, расширяя коечный фонд", – сказал Попов.
Он отметил, что городская больница № 3 подготовилась за последнюю неделю и может принять до 160 пациентов в течение нескольких дней. По его словам, уже в эти выходные, если потребуется, госпиталь приступит к работе.
Сейчас в Барнауле работают 72 бригады скорой помощи, а в ближайшее время в регион поступит еще 29 машин. Также к работе привлекли дополнительных диспетчеров, в том числе из Бийска. Напомнил Попов и о развертывании call-центров в краевой столице.
Он подчеркнул, что сейчас в Алтайском крае круглосуточно работают пять КТ-центров, а также кабинеты рентгено- и флюорографии. По его словам, только за предыдущие сутки в Барнауле провели 1100 исследований.
"Мы понимаем, что напряжение достаточно серьезное и нагрузка на медицинское оборудование серьезное. Мы закупили и монтируем сегодня четыре дополнительных компьютерных томографа, и до конца года еще дополнительно к этому поступит два томографа", – сказал министр.
Также расширяется в регионе и диагностическая база. Так, за последние сутки в крае поставили рекорд, проведя более 6,5 тысячи исследований. Министр отметил, что вскоре в Диагностический центр поступит новое оборудование для увеличения мощностей диагностики коронавирусной инфекции.
Дмитрий Попов заверил, что ситуация в крае хоть и сложная, но контролируемая. Сейчас необходимо завершить мобилизацию всех сил и средств под эпидобстановку, сложившуюся на сегодняшний день. В конце обращения министр призвал беречь себя и своих близких.
Комментарии
блин такие миллионные зарплаты вот за это?
Это запахло жаренным ! А ещё в нашем народе говорят жаренный пет\ух клюнул ! Народ Алтайского края этого пройдоху чиновника клюнул !
Что под контролем? Скорые приезжают на вызовы через сутки после звонка, мест в больнице нет. С подтверждённым ковидом люди ждут врача для назначения лечения по несколько дней!
Виктор Петрович снимает?))) больничный интерьер. Цирк устроил.
Попову приходится расхлёбывать за тех, кто почти 30 лет разваливал медицину. Я не говорю, что он всё делает идеально, но вина не его, вина системы.
стабильность она такая. миллионные доходы чиновникам, а все остальное остальным
P.s. к 19.51. Большинство, ругающих Попова, думаю, даже не вспомнят фамилию прежнего министра.
P.s. к 19.51. Большинство, ругающих Попова, думаю, даже не вспомнят фамилию прежнего министра.
Он в таких масштабах не косячил, т.к. не был в аналогичной ситуации. За полгода коронавируса Попов не смог внедрить даже внятные алгоритмы работы в медицинские учреждения, не смог организовать абсолютно ничего. Идея самоизоляции была в том. чтобы медики успели подготовиться к наплыву пациентов. И это тоже не было сделано. Халатность и профнепригодность Попова уже на уровне уголовной статьи.
Почему томографы не закупили раньше?
У вас дефицит врачей и водителей,кто будет работать на новых машинах?
Почему нельзя обратиться за помощью к федеральным властям, что бы они помогли с развертыванием новых койкомест, сохраняя профили прежних мед учреждений?
Тут уже не обращения снимать и оправдываться надо, а чистосердечное писать по теме Как мы развалили медицину в АК. В инсте крайздрав выложил интервью, так там глав врач дал понять, что мест не хватает, сколько бы не открыли, мест все равно не хватает и это контролируемая ситуация???
Попов даже губернатора не проконтролировал. Полный бардак в здравоохранении.
В поликлинике прямо говорят в больницу вас все равно не положат. Зачем ренген делать.И скорая не отвечает. И тесты на ковид вообще не делают. Всем ОРВИ . кто легко перенес на работу с кашлем и насморком заражать следующих. А еще сезонными простудами прикрываются.
Вот все говорят о пандемии , а с другими заболеваниями что,ложись и умирай! Мужчина 41 год три месяца мучается с коленным суставом!!! Был и в платных и в муниципальных больницах, писали куда только возможно, а воз и ныне там.Корчиться от боли,скоро посадит от болеутоляющих таблеток почки и печень,потом могут ногу отнять.а кто за это ответит? Ссылаются ; то хирург в отпуске, то карантин. За что врачи деньги получают?
Платные клиники уже призвали в бесплатных ковидгоспиталях работать, сейчас позовут ветеринаров....
Минздрав не управляет здравоохранением. Никакой координации. КТ под запретом. Мазки под запретом. Диагноз ковида, фактически, запрещён. И даже при этом госпитали переполнены, диагнозы пробиваются через запреты. Что под контролем?
Езжай ка ты к себе, в Красноярск - не зли Алтай.
Вот итог его работы, человек не на своем месте. Вместо организации здравоохранения края ходил со свитой по больницам города и нажимал тревожные кнопки в приемнике, а потом у них веселье было через сколько прибегут из реанимации, вот все что он умеет. Клоун.
10.10.2020 12:22
- гость -
Он не просто не на своем месте в кресле министра, ему вообще в медицине делать нечего!
В аптеках г.Барнаула кои веке нет лекарств от ковида , от ангины , от воспаления лёгких , от простуды ! О как ,до рулился господин Попов , а нам ложись и помирай ? Господин Губернатор хватит улыбаться и пиарится ! Попова и его команду за разрушения медицины АК под суд !
сейчас позовут ветеринаров....
Нормальная ситуация. Навальнят только ветеринары и лечат. Прямое доказательство Месный.
развернуто 3323 койки, а госпитализировано около 3000 пациентов
Сейчас главное тесты не делать, чтобы оставшиеся 323 места не превысить