Неопытный водитель погиб в ДТП в Алтайском крае

Молодой человек со стажем вождения один год погиб в ДТП на алтайской трассе. О происшествии рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Авария произошла на трассе Калманка – Новороманово – Лебяжье. Предварительно установлено, что 20-летний водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в кювет.

Двое пассажиров, 2000 и 1998 годов рождения, получили травмы, но госпитализация им не потребовалась. Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. Проводится проверка.