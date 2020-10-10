Неопытный водитель погиб в ДТП в Алтайском крае

Молодой человек со стажем вождения один год погиб в ДТП на алтайской трассе. О происшествии рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
Авария произошла на трассе Калманка – Новороманово – Лебяжье. Предварительно установлено, что 20-летний водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в кювет.
Двое пассажиров, 2000 и 1998 годов рождения, получили травмы, но госпитализация им не потребовалась. Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. Проводится проверка.
Комментарии
Жить да жить. Соболезнования родным.
Из любителей ездить до последнего не летней резине однако.
"Из любителей ездить до последнего не летней резине однако."
Ты ещё в июле при плюс 35 напиши про любителей летней резины. так то на улице плюс и асфальт голый.
"В зимний период (декабрь, январь, февраль) запрещается эксплуатация транспортных средств категорий M1 и N1, не укомплектованных зимними шинами, удовлетворяющими требованиям пункта"
Так-то прочитайте хоть одну "книжку", где чётко написано, что летняя резина начинает терять свои свойства при температуре ниже +10 и тогда же уже начинает работать зимняя...
При Советах ездили зимой на обычных колёсах, редко у кого "Снежинка" была, ещё реже - шипованная "Снежинка". Так что не надо демонизировать, с нормальной головой вполне можно ездить на летней резине при минусовых температурах.