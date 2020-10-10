В Хабаровске акцию в поддержку Фургала впервые разогнали силой

В Хабаровске силовики впервые разогнали митинг в поддержку арестованного Сергея Фургала. Об этом сообщает dvhab.ru.
Протестующие начали устанавливать палатки на площади Ленина и сотрудники полиции попросили убрать их. После этого, по данным издания, из здания правительства вышли сотрудники ОМОН, которые стали задерживать участников акции. Одному из людей сломали нос, еще одного мужчину ударили по голове, от чего он потерял сознание.
По данным местных властей, на митинге собралось около 500 человек, а по данным СМИ – около тысячи. Сообщается о десятках задержанных во время разгона мирной акции.
Комментарии
Ну молодцы, завтра выйдет снова как месяц назад
Сейчас начнется Беларусь в Хабаровске.
Сколько полицейских столько месяцев работают без выходных из-за недоумков,которые себя фургалами чувствуют.Особо касается это экзальтированных состарившихся дамочек
У них там когда приходит осенняя ненастная погода?
Как то непонятно. По Хабаровским улицам, по выходным, ходит мирный митинг в виде огромной колонны. Их снимают с квадрокоптера. А ещё есть небольшая группа митингующих людей, которых снимают блогеры, находится на площади, у крыльца администрации. Более агрессивно себя ведут и палатки собрались ставить. Похоже, что это разные люди и цели, методы у них тоже разные.
Все, кто осуждает протесты против беспредела воров беспредельщиков, в прошлой жизни были либо рабами, либо холуями, и в этой жизни остаются такими же, сущность не меняется при перерождении.
Как учить нас наш вождь и учитель Навальный, кругом жулики и воры.А Фургал -прекрасный губернатор,которого ни за что ни про что Путин в тюрьму бросил.И никого он не убивал,а наоборот всячески желал всем длинной и хорошей жизни.Но ничего,вот месяца через два у Алексея перестанут дрожать руки,его выпишут из больницы,он вернётся в Москву и с новыми силами примется чихвостить жуликов,воров и всю партию власти,то есть Единую Россию.
Ролик появился.Тётка лежит на плитке,ногу вытянула,юбку поправила и замерла без движения.Душераздирающие крики другой тётки:"Убийцы!"Тётьку на скорой увезли.Потом её свеженькое рыло показали.
10.10.2020 17:02
- гость -
Ну будем ждать где этот ролик всплывет на тв. А там и понятно будет для кого снимали.
Сам "сюжет" не важен?
10.10.2020 17:02
- гость -
Ролик появился.Тётка лежит на плитке,ногу вытянула,юбку поправила и замерла без движения.Душераздирающие крики другой тётки:"Убийцы!"Тётьку на скорой увезли.Потом её свеженькое рыло показали.
+++++++++++
Мальчика распятого там не было, случаем ? А тётка не из тех, кто по всем сюжетам ОРТ проходила свидетельницей ?
10.10.2020 16:55
- гость -
На машинах 15 регион...
Считаете,что такое не может быть потому что там у всех чистые лица и помыслы?
фургалята с анальнятами - геть до кучи
Считаете,что такое не может быть потому что там у всех чистые лица и помыслы?
+++++++++++++++
Считаю, что для сбора
правдивойдостоверной информации необходимо замереть в ожидании отчёта и со стороны митингующих.
Для сопоставления.
Вы отказываетесь посмотреть сегодняшний ролик с той теткой симулянткой?
10.10.2020 18:28
Калибру
А это не Галина случаем? Там вон RusNews весь день ведут трансляцию и про нее говорят, что пришла в себя, зубы выбиты и с челюстью что-то (сломана?), проводят обследование...
Что -то подобное посмотрел. Вечерний Хабаровск, 12 "тихушников" в масках и капюшонах, в гражданской одежде конфликтуют с бабушкой 74 лет - нарушительницей общественного порядка. Она - астматик, судя по заявлению потерпевшей стороны . Люди в штатском - полицейские. Вопрос, почему при исполнении служебных обязанностей не в форме - за рамками моего понимания о доблестных защитниках граждан, а о том, что 12 человек хотят винтить одну бабулю , 74 лет - весьма удручающее зрелище не в пользу "дяди Стёпы милиционера", на примере доброты и рассудительности которого, вырос сам.
Одного парня в капюшоне спросили : где ваша совесть ? Ответил- внутри. Причём, он - сотрудник ( показал удостоверение).
* Плохо, когда сотрудник полиции прячет совесть внутрь при исполнении своих должностных обязанностей.
Когда читаю коменты требующих решительных действий через "восстание" революционеров, всегда задаюсь вопросом - а много среди них и их друзей-знакомых таких, кто придя к власти и бюджетным миллиардам, скажет твёрдое НЕТ своим детям-братьям-друзьям в их помыслах параллельно с государственным, пополнить и свой карман через близость к кормушке. Среди моих знакомых таких, кто в той или иной степени не поведётся на подобный левак нет! Нас семьдесят лет учили, государственное, значит общее. А потом разом ликвидировали ОБХСС и сотворили Березовского. А теперь с упорством фанатиков, ждущих пришествия Христа, верим, что придет к власти коллектив бессеребренников и сделает нас счастливыми. А если по существу, то глядя на то, что вокруг Барнаула уже не осталось полей не застроенных коттеджами и крузаков носится едва ли не больше, чем жигулей, всё не так уж и плохо. Главное не лениться и детей воспитать более Совестливыми и умными, чем мы.
Для CALIBR 19:04
Не читайте советских газет по утрам. А если про бабушку, то при современных чудо-операторах, такая сцена вообще на раз-два организуется. Это классика интернет-революционеров!
"И наконец,кульминация:толпа врывается в здание администрации с нужными нам выкриками."
то 18:56
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Нет,то Ирина.И она беременна на втором месяце от нового губернатора.
Да-а-а...Недолго дёргалась старушка в высоковольтных проводах...
10.10.2020 15:50
- гость -
++++++++
CALIBR, месный и АБОРИГЕН не дамочки! Они недомужики.
10.10.2020 16:05
- гость -
хорошо, что ты, как был балбесом, так и не изменился.
10.10.2020 19:16
Сибиряк.
А если про бабушку, то при современных чудо-операторах, такая сцена вообще на раз-два организуется. Это классика интернет-революционеров!
++++++++++++
Около пятнадцати минут на ю-тубе чудо- операторы снимали живую сцену - ага.
И,заметьте - я не искал компромат , это первое что выскочило в поисковике.
10.10.2020 19:23
- гость -
++++++++++++
Мужское есть и в вас начало, но нет мужского в вас конца.
* ПНХ ( Приходи На Хачапури)
Кто-то зарабатывает в шахте, а кто на акциях. Деньги не пахнут.
Эти с палатками явно платные.
10.10.2020 19:43
- гость -
Кто-то зарабатывает в шахте, а кто на акциях. Деньги не пахнут...
А кто промышляет избиением трудящихся, которые их же содержат
В Хабаровске трудящихся в околотке ставили в угол и нагло смеялись над ними.Есть ролик.Не забудем не простим.Когда сметём этот режим.
Полицаи думают что Пыня вечный?
Пыня поменяется на Быню, потом на Выню, а желтым жилетам как глаза выбивали, так и будут выбивать. Ананя тоже не вечный. Лишь бы не было войны