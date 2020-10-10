В Хабаровске акцию в поддержку Фургала впервые разогнали силой

В Хабаровске силовики впервые разогнали митинг в поддержку арестованного Сергея Фургала. Об этом сообщает dvhab.ru.

Протестующие начали устанавливать палатки на площади Ленина и сотрудники полиции попросили убрать их. После этого, по данным издания, из здания правительства вышли сотрудники ОМОН, которые стали задерживать участников акции. Одному из людей сломали нос, еще одного мужчину ударили по голове, от чего он потерял сознание.

По данным местных властей, на митинге собралось около 500 человек, а по данным СМИ – около тысячи. Сообщается о десятках задержанных во время разгона мирной акции.