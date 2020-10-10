Человек погиб в серьезной аварии на Павловском тракте

Смертельное ДТП произошло на Павловском тракте в Барнауле 10 октября. Подробности происшествия рассказали в региональном ГИБДД.

Инцидент случился около 15:00. Водитель "Жигулей" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Nissan. От полученных травм водитель отечественной машины скончался на месте.

"Пассажиры автомобиля ВАЗ – женщина 1934 года рождения и женщина 1967 года рождения – получили телесные повреждения, оказана медицинская помощь в горбольнице № 1, госпитализированы. Пассажир автомобиля Nissan – женщина 1948 года рождения – получила телесные повреждения", – говорится в сообщении ведомства.