Байкер из Новосибирска сбил лошадь в Республике Алтай

9 октября в Республике Алтай мотоциклист сбил лошадь. О происшествии рассказал портал "Новости Горного Алтая".

Инцидент произошел около 15:40 в Кош-Агачском районе. 26-летний житель Новосибирской области двигался по дороге на мотоцикле Honda в сторону Кош-Агача и в районе села Кокоря врезался в лошадь.

С полученными травмами мужчину доставили в Кош-Агачскую районную больницу. Информации о его состоянии нет. В региональном МВД уточнили, что в момент аварии байкер был трезв.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится административная проверка. Личность хозяина сбитой лошади устанавливается.