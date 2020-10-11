Красноярский край, Хакасию, Кузбасс и Алтай соединит федеральная трасса

В Кемеровской области приступили к реализации проекта по созданию трассы, которая соединит Хакасию и Республику Алтай. Об этом рассказал кузбасский губернатор Сергей Цивилев.
"Это проект, чтобы связать воедино Кузбасс, Алтай, Алтайский край, Хакасию, Красноярский край и дальше выйти к Монголии, Китаю. Это очень интересный проект. Мы подписали с главами соглашение о совместной реализации этого проекта. Все, что касается нас, на нашей территории мы готовы полностью выполнять. Определенные элементы этой дороги мы уже сейчас начинаем делать", – сказал глава области.
По словам Цивилева, сейчас специалисты разрабатывают обоснование инвестиций в проект участка этой дороги. Совместными усилиями регионов в рамках проекта "Великое Саяно-Алтайское кольцо" КИП "Енисейская Сибирь" можно построить масштабный транспортный узел, пишет "Среда 24".
Комментарии
Хорошая идея.
Было бы здорово. Жаль, что в эту чудесную пору...
Проезд по автомобильным дорогам в России может стать платным. Уже с 2025 года, согласно плану Минтранса, плату предполагается взимать с проезда по региональным трассам, а к 2035-му – за использование городских дорог.
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Когда построят все дороги будут платными. Только хозяева жизни то бишь наши "слуги народа" будут порхать, как бабочки, чтобы нищеброды не путались под колесами.
От Турочака до Таштагола ещё в 70е можно было проехать по лесовозным дорогам. Сейчас не знаю. При желании построить хорошее полотно не проблема.
К 35 только слуги и останутся.
Гостю 9:28
А можно официальную ссылку на инфу о планах Минтранса?
мы про это уже лет 15 слышим с периодичностью в пару лет. а воз и ныне там
Нарисуйте на плане, как она пойдет.
В июле этого года спокойно проехал Абакан-Аскиз-Междуреченск. Укатанный щебень, спокойно на королле проехать. Единственное препятствие - за 17 км до Балыксы брод через речку глубиной до 1 м. (ширина 25 м.). Навстречу за всю дорогу, была одна машина.