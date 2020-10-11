Красноярский край, Хакасию, Кузбасс и Алтай соединит федеральная трасса

В Кемеровской области приступили к реализации проекта по созданию трассы, которая соединит Хакасию и Республику Алтай. Об этом рассказал кузбасский губернатор Сергей Цивилев.

"Это проект, чтобы связать воедино Кузбасс, Алтай, Алтайский край, Хакасию, Красноярский край и дальше выйти к Монголии, Китаю. Это очень интересный проект. Мы подписали с главами соглашение о совместной реализации этого проекта. Все, что касается нас, на нашей территории мы готовы полностью выполнять. Определенные элементы этой дороги мы уже сейчас начинаем делать", – сказал глава области.

По словам Цивилева, сейчас специалисты разрабатывают обоснование инвестиций в проект участка этой дороги. Совместными усилиями регионов в рамках проекта "Великое Саяно-Алтайское кольцо" КИП "Енисейская Сибирь" можно построить масштабный транспортный узел, пишет "Среда 24".