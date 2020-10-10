Преподаватель АлтГУ умер на пороге частной клиники в Барнауле

10 октября в Барнауле на 60-м году жизни скончался доцент кафедры общей социологии Института социальных наук Алтайского госуниверситета, кандидат философских наук Анатолий Домашев. Кроме преподавательской деятельности, Домашев вел активную общественную жизнь. Так, например, долгое время он являлся председателем жюри лиги "КВН-Алтай".

По предварительной информации, причиной смерти стали проблемы с сердцем или инсульт. В Сеть попали кадры произошедшего. Судя по видео, которое опубликовано в аккаунте gorod_barnaul, Домашеву стало плохо на пороге частной клиники. Мужчине пытались оказать помощь, однако спасти его не удалось.

Где и когда состоится прощание с Домашевым, пока неизвестно.