Преподаватель АлтГУ умер на пороге частной клиники в Барнауле

10 октября в Барнауле на 60-м году жизни скончался доцент кафедры общей социологии Института социальных наук Алтайского госуниверситета, кандидат философских наук Анатолий Домашев. Кроме преподавательской деятельности, Домашев вел активную общественную жизнь. Так, например, долгое время он являлся председателем жюри лиги "КВН-Алтай".
По предварительной информации, причиной смерти стали проблемы с сердцем или инсульт. В Сеть попали кадры произошедшего. Судя по видео, которое опубликовано в аккаунте gorod_barnaul, Домашеву стало плохо на пороге частной клиники. Мужчине пытались оказать помощь, однако спасти его не удалось.
Где и когда состоится прощание с Домашевым, пока неизвестно.
Комментарии
Реклама на радио "Алтай" - если заметили человек с признаками инсульта, у врачей есть четыре часа, чтобы спасти человека. А здесь на пороге частной клиники, человек отдал Богу душу? Золотой телец поразил медицину.
11.10.2020 07:12
гость
Реклама на радио "Алтай" - если заметили человек с признаками инсульта, у врачей есть четыре часа, чтобы спасти человека. А здесь на пороге частной клиники, человек отдал Богу душу? Золотой телец поразил медицину.
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Признаки инсульта :
1. Не может улыбнуться,уголок рта опущен
2. Не может поднять обе руки, одна - ослабла.
3. Не может разборчиво произнести своё имя.
Это - у живого человека,именно по этим признакам имеется возможность в течении 4-4,5 часов вернуть человеку состояние с минимальными потерями для здоровья. Данный случай - не характерен.
Признаки микроинсульта:
1.Острая головная боль, возникающая в затылочной или лобной части.
2.Чувство онемения и покалывания лица и конечностей.
3.Нарушение координации движений, неуверенная походка, спутанная речь.
4..Появление шума в ушах, «звездочек» перед глазами.
5.Повышенное потоотделение или чувство озноба.
* буду рад, если кому-то запомнится,так - на всякий случай,которые,как известно- всякими бывают..
Добрый день. Я сегодня была свидетелем смерти мужчины. Приехала в платную клинку и в входа лежал мужчина, были вокруг люди . Я подошла, спросила вызвали доктора мне сказали, что да из этой клиники !
Увидела , что на нем маска , я ее бегом стянула, он начал синеть и язык западать ! Минуты 4 ни кто не пришел я побежала на ресепшн клиники и срочно потребовала помощи сказала , что инсульт скорее всего!
Только тогда отреагировали. И неспешно позвонили доктору. Когда пришел доктор мужчина уже почти не дышал ( решили надо делать искусств дыхание, так все долго ... очень маску с мешком принесли спустя трлько мин 3( оказывается рот в рот нельзя сейчас ! Говорю он же уйдет , дайте сама сделаю мне пофиг. Не дали . Вызвали скорую , приехала скорая забрали .
Спросила , где узнать про мужчину.
Хамски сказали ни где! Звоните в скорую ....
Приехала домой спустя 3 часа позвонила полиция , стали задавать вопросы типа может , кто ударил? Я сказала нет упал серее всего сердечник
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Уважение людям неравнодушным , а тех, кто не понял всей серьёзности случая - или ничего или бог простит.
* Соболезную родным и близким Анатолия Домашева.
Соболезную близким. Хороший был человек
Уважение людям неравнодушным , а тех, кто не понял всей серьёзности случая - или ничего или бог простит.
* Соболезную родным и близким Анатолия Домашева.
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Не все в порядке в Алтайском королевстве кривых зеркал. Королю этого королевства надо сделать вывод по своей совести. Бог, в дела людей пока не вмешивается, ими управляет тот, кто поспорил с Богом , что он создаст Бытиё, лучше, чем Божий Рай.
Соболезную родным и близким Анатолия Домашева
Наш Институт социальных наук понес страшную потерю. Анатолий Николаевич всегда зажигал нас своими идеями, своей энергией, силой духа, был открыт для нас душой и сердцем. И это сердце не выдержало и прекратило жизнь такого достойного и близкого нам человека. Сказать, что скорбит весь институт(факультет социологии) этого мало...
Прощание состоится 13 октября, вторник по адресу Аносова, 8 с 11.30 до 13час.
Люди сейчас злые , равнодушные, страшно жить в нашем обществе, одуренном деньгами
Какая клиника? ПОчему название не пишете? Надо знать общественности
Можно сказать - символично, но не буду говорить, и так все все поняли...
Соболезнования родным и коллегам.
Мой одноклассник из 42 школы. Всю жизнь проработал преподавателем, до пенсии ему еще 4 года надо было работать. Один из одноклассников умер в 49 лет от рака. А нам говорят, что продолжительность жизни выросла. Может она и выросла у депутатов и больших чиновников.
Почему он пошел, в частную клинику, потому что выходной, наверно. Не знаю где он жил последнее время, но когда он учился в школе, то жил в 5 минутах ходьбы до 1 городской больницы скорой помощи.
Больница со страшным названием "Здоровье". Только на здоровье там мало реагируют: главное деньги!. Кардиолог на приеме двумя пальцами кое- как забивает в компьютере жалобы больного, не глядя на него (некогда). Потом выписывает огромный перечень какие надо сдать анализы, платно, чем больше, тем "Здоровью" лучше. А на крыльце умирает человек, так он же еще не заплатил... Вот как-то так. Соболезную семье...
Светлая память замечательному человеку, другу, преподавателю Анатолию Николаевичу. Прожил замечательно свою короткую жизнь. Несправедливо, когда человек на крыльце больницы не может получить помощь.
симптомы инсульта у нас на скорой не знают, а вы от простых людей хотите
Злые стали люди в АК ! Что от хорошей жизни ? Проклятие здесь жить ! Чиновники , врачи и простые граждане испытывают здесь св ущербность ! Нищета вот один из основных основных бед здесь в АК ! Хорошие специалисты бегут те уезжают отсюда а других нет вот от этого этот случай ! Соболезную !
Мы были знакомы с 1983 г, вместе учились в АлтГУ на Историко-филологическом факультет, а потом еще много лет дружили до моего отъезда из Барнаула. До сих пор не могу поверить, что подобное случилось с Толей, нашим веселым оптимистом. Невосполнимая утрата. Соболезную Ирине, светлая память...
Учился Толя без троек в 42 школе в физмат классе. Никакой агрессии, оптимизм и спокойствие, мог бы еще долго жить, если бы своевременная врачебная помощь. У моего дяди был в 55 лет инфаркт, прожил он до 85 лет.
Анатолий Николаевич - кандидат философских наук, доцент, любимец в коллективе преподавателей, обожаемый студентами, ни с кем не конфликтовал. Сам был большой позитив. А вот медицина в этом "здоровье" оставляет одни вопросы и возмущение. Где их Клятва Гиппократа. Кто за это ответит?
"Спросила , где узнать про мужчину.
Хамски сказали ни где! Звоните в скорую ...."
На эту реплику медицинского работника много вопросов: что будет дальше?
Где их Клятва Гиппократа. Кто за это ответит?
Какая клятва? Где там написано, что нужно бегать по улицам и больных спасать? Каждый человек САМ ответственнен за свое здоровье!
На эту реплику медицинского работника много вопросов: что будет дальше?
если это действительно так...
вторая сторона еще не высказывалась, а уже ярлык виновности навесили...