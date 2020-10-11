В Сети появилось видео с места смертельной аварии на Павловском тракте

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" опубликовали видеозапись с места аварии на Павловском тракте. На записи видно, как повреждены автомобили после столкновения.

Напомним, что ДТП произошло около 15:00 10 октября. "Жигули" выехали на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Nissan. От полученных травм водитель отечественной машины скончался на месте.

Две пассажирки ВАЗа получили травмы, их госпитализировали. Также травмы получила пассажирка Nissan.

Госавтоинспекция Барнаула обращается к участникам дорожного движения с призывом учитывать неблагоприятные погодные условия. Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными на дороге.