В Сети появилось видео с места смертельной аварии на Павловском тракте

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" опубликовали видеозапись с места аварии на Павловском тракте. На записи видно, как повреждены автомобили после столкновения.
Напомним, что ДТП произошло около 15:00 10 октября. "Жигули" выехали на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Nissan. От полученных травм водитель отечественной машины скончался на месте.
Две пассажирки ВАЗа получили травмы, их госпитализировали. Также травмы получила пассажирка Nissan.
Госавтоинспекция Барнаула обращается к участникам дорожного движения с призывом учитывать неблагоприятные погодные условия. Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными на дороге.
Комментарии
Безумству храбрых - венки со скидкой !
Спешим, отвлекаемся и вот результат.
Жигули классика в сегодняшних реалиях - это повозка смерти. Тот кто ценит свою жизнь и жизнь своих близких за руль этого рыдвана не сядет.
12:46- гость - "Тот кто ценит свою жизнь и жизнь своих близких за руль этого рыдвана не сядет."
Сядет, но будет соблюдать все правила, если "ценит свою жизнь и жизнь своих близких"
И на иномарках семьями гибнут.
8 лет на семерке без аварий откатался. Как на иномарку трехлитровую сел в первый год в аварию попал по своей вине. на семерке страшно гонять.
14:02
Жигули машина не для таки слабочков как ты!
Не зра ниссан называется АД
В ниссане водила справа, удар слева, а погиб. Не пристегнут, руль грудью обнял при ударе.