Инфекционист назвал тесты на антитела к коронавирусу пустой тратой денег

Тесты на антитела к COVID-19 в частных лабораториях – пустая трата денег, заявил специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

"Максимум, что вы узнаете – болели вы коронавирусом или нет, а если болели, то как давно. И уж конечно, если тест окажется положительным, это не будет значить, что теперь можно ходить без маски и вообще пренебрегать мерами безопасности", – сказал специалист в беседе с "Комсомольской правдой".

Инфекционист уточнил, что даже при наличии защитных белков в крови человек все равно должен носить маску. По его словам, пока еще точно неизвестно, насколько сильный и длительный иммунитет появляется у выздоровевшего после коронавируса пациента. При этом антитела к COVID-19 сохраняются в организме на протяжении трех-четырех месяцев, отметил Жемчугов.

В мире уже зафиксировали 37,2 млн заболевших коронавирусом и свыше 1 млн смертей. Лидерами по количеству случаев COVID-19 остаются США (7,7 млн заболевших), Индия (7 млн) и Бразилия (5 млн), свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.