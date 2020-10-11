Инфекционист назвал тесты на антитела к коронавирусу пустой тратой денег

Тесты на антитела к COVID-19 в частных лабораториях – пустая трата денег, заявил специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
"Максимум, что вы узнаете – болели вы коронавирусом или нет, а если болели, то как давно. И уж конечно, если тест окажется положительным, это не будет значить, что теперь можно ходить без маски и вообще пренебрегать мерами безопасности", – сказал специалист в беседе с "Комсомольской правдой".
Инфекционист уточнил, что даже при наличии защитных белков в крови человек все равно должен носить маску. По его словам, пока еще точно неизвестно, насколько сильный и длительный иммунитет появляется у выздоровевшего после коронавируса пациента. При этом антитела к COVID-19 сохраняются в организме на протяжении трех-четырех месяцев, отметил Жемчугов.
В мире уже зафиксировали 37,2 млн заболевших коронавирусом и свыше 1 млн смертей. Лидерами по количеству случаев COVID-19 остаются США (7,7 млн заболевших), Индия (7 млн) и Бразилия (5 млн), свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
Комментарии
"человек все равно должен носить маску", вот и сводит власть все к тому, что заставляют носить маски, причем за счет самих же людей. Но свои обязанности власть не выполняет, а наоборот, закрывая больницы принудительно увеличивает количество больных людей!
11.10.2020 14:36
- гость -
"человек все равно должен носить маску", вот и сводит власть все к тому, что заставляют носить маски, причем за счет самих же людей.
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Ходить надо было всем в масках, тогда и такого роста заболевших не было бы, и больницы не пришлось бы закрывать.
Вот именно.
11.10.2020 14:46
- гость -
А то что власть нагло врет и не исполняет свои обязанности это нормально значит?
11.10.2020 14:46
- гость -
Вы так наивны. Маска и является источником заразы. Бактерии и вирусы очень хорошо размножаются в теплой и влажной среде.
11.10.2020 15:20
- гость -
Не порите чушь. Вирусы размножаются только в живых клетках. В маске они не размножаются.
11.10.2020 15:22
Доктор
Хорошо, если Вы такой умный, скажите почему ни я, ни моя жена и взрослый сын ни одного дня небыли на самоизоляции, не носим маски, неоднократно контактировали с людьми болеющими ковидом и не болели, а те знакомые которые носили маски - переболели?
Меньше надо слушать страшилки про вирус и относится к этому спокойно. Не затыкать себе дыхательные пути всякими масками. Меньше стрессов для организма и иммунитет будет в норме, а тогда и вирус не страшен!
15:26, потому же, почему и пешехода, не смотрящего по сторонам при переходе дороги ещё не сбили. А кого-то уже сбили. Просто очередь не дошла.
На лбу себе напишите, что вы бессмертный и жене с сыном тоже. Чтобы врачи Не тратили на вас время и силы
а еще еслиф и денег нет, что делать?
11.10.2020 15:33
- гость -
Так врачи на меня время тратят только при прохождении медкомиссий.
В регистратуре всегда долго ищут мою карточку, т.к. глядя на мой возраст думают что и карточка большая... Так что на лбу можете себе написать что хотите...
11.10.2020 15:32
Павсекакий
Да нет, просто надо уметь любить жизнь, а не трястись от страха по пустякам!
Да хватит уже любителям намордников что либо объяснять... Это как решетку от насекомых повесить, теоретически тоже поможет
Да хватит уже любителям намордников что либо объяснять... Это как решетку от насекомых повесить, теоретически тоже поможет
Один из самых первобытных страхов - страх смерти. А маска атрибут самоуспокоения Типа, я в домике. Нифига не так. Маска помогает, когда, действительно, ее носит большинство, и, в комплексе с другими мерами, из которых у нас только маску надевать.
15:46, а никто и не трясётся от страха, и жизнь, я уверен, многие любят не меньше вашего. Презервативы надевают не от страха, а для предохранения от неделательных последствий. А вы из тех, кто входит в женщину без презика, со словами "да ты не бойся, я стерильный". Я бы вам рекомендовал и трусы не надевать в общественных местах когда жарко. Что естественно, то не безобразно, да и хозяйство дышит.
15:52, ты туп, как пробка. Что ты можешь объяснить?
11.10.2020 16:09
Павсекакий
Я из тех кто не изменяет жене, а судя по Вашему комментарию, грешите этим постоянно, так что про презерватив пример не в тему. Завтра правительство заставит петлю на шею надеть и затянуть, т.к. скажут что это для безопасности от вируса, Вы также с радостью наденете и будете всем доказывать что это обязательно?
Всё определяется только иммунитетом. И достаточно сосредоточиться лишь на его укреплении. Беда в том, что как это делать, сами врачи в абсолютном своём большинстве понятия не имеют. Отчего сами массово болеют и мрут, при этом делая вид, что лечат нас, хотя всего лишь навсего тупо следуют своим типовым формулярам и протоколам.
Хотя в принципе всё очень просто и давным-давно расписано в куче книг.
Достаточно правильно питаться по принципу Гиппократа:
Пусть ваша пища станет вашим лекарством, а ваше лекарство - вашей пищей.
11.10.2020 16:08
Пионер
Ну так носите, никто же вас не обвиняет и не принуждает, это ваш выбор. Зачем же носители масок обвиняют и принуждают людей которые не хотят носит маски?
11.10.2020 16:24
Правда
Так и я про тоже говорю, что организм у каждого человека разный и загонять всех в одни рамки это абсурд. Человек который не нося маску не заболеет, надев ее может заболеть т.к. перекрыл свободу дыханию. Другому хватит самовнушения что он не заболеет и этот человек действительно не болеет.
11.10.2020 15:46
- гость -
Да нет, просто надо уметь любить жизнь, а не трястись от страха по пустякам!
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Те, кто любят жизнь, как раз ценят свое здоровье, свою жизнь, маски носят, чтобы уменьшить риск заражения и на красный свет дорогу не перебегают.
11.10.2020 16:24
- гость -
Ну так носите, никто же вас не обвиняет и не принуждает, это ваш выбор. Зачем же носители масок обвиняют и принуждают людей которые не хотят носит маски?
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Так вы же, заcранцы, других заражаете, кашляя и разбрызгивая везде свои вирусы. Наибольший эффект от маски, когда она на морде заражённого человека, а не здорового.
"Я из тех кто не изменяет жене, а судя по Вашему комментарию, грешите этим постоянно, так что про презерватив пример не в тему"
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Хм... ну нет слов. С такой вашей логикой неудивительно что вас антимасочников люди зовут баранами. "Я свободный человек, буду срать где захочу!"
11.10.2020 17:30
Павсекакий
Маска твоя как забор от комаров по эффективности, с чего решил, что она вообще что-то задерживает если у неё не соответствующего класса защиты нет ни сертификата соответствия ему???
сказано разумно. но если иммунитет всего 3 месяца, закончится ли когда-нибудь такая эпидемия? вопрос риторический...
11.10.2020 19:05
гiсть
Походу у восприимчивых лёгкие закончатся ну а с этим и вирусу негде будет эпидемить