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Новости

Инфекционист назвал тесты на антитела к коронавирусу пустой тратой денег

, ИА "Амител"
Инфекционист назвал тесты на антитела к COVID-19 пустой тратой денег
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Тесты на антитела к COVID-19 в частных лабораториях – пустая трата денег, заявил специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

"Максимум, что вы узнаете – болели вы коронавирусом или нет, а если болели, то как давно. И уж конечно, если тест окажется положительным, это не будет значить, что теперь можно ходить без маски и вообще пренебрегать мерами безопасности", – сказал специалист в беседе с "Комсомольской правдой".

Инфекционист уточнил, что даже при наличии защитных белков в крови человек все равно должен носить маску. По его словам, пока еще точно неизвестно, насколько сильный и длительный иммунитет появляется у выздоровевшего после коронавируса пациента. При этом антитела к COVID-19 сохраняются в организме на протяжении трех-четырех месяцев, отметил Жемчугов.

В мире уже зафиксировали 37,2 млн заболевших коронавирусом и свыше 1 млн смертей. Лидерами по количеству случаев COVID-19 остаются США (7,7 млн заболевших), Индия (7 млн) и Бразилия (5 млн), свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

11.10.2020 14:36
- гость -

"человек все равно должен носить маску", вот и сводит власть все к тому, что заставляют носить маски, причем за счет самих же людей. Но свои обязанности власть не выполняет, а наоборот, закрывая больницы принудительно увеличивает количество больных людей!

11.10.2020 14:46
- гость -

11.10.2020 14:36
- гость -
"человек все равно должен носить маску", вот и сводит власть все к тому, что заставляют носить маски, причем за счет самих же людей.
-------
Ходить надо было всем в масках, тогда и такого роста заболевших не было бы, и больницы не пришлось бы закрывать.

11.10.2020 15:13
- гость -

Вот именно.

11.10.2020 15:19
Alex1976

11.10.2020 14:46
- гость -
А то что власть нагло врет и не исполняет свои обязанности это нормально значит?

11.10.2020 15:20
- гость -


11.10.2020 14:46
- гость -
Вы так наивны. Маска и является источником заразы. Бактерии и вирусы очень хорошо размножаются в теплой и влажной среде.

11.10.2020 15:22
Доктор

11.10.2020 15:20
- гость -
Не порите чушь. Вирусы размножаются только в живых клетках. В маске они не размножаются.

11.10.2020 15:26
- гость -


11.10.2020 15:22
Доктор
Хорошо, если Вы такой умный, скажите почему ни я, ни моя жена и взрослый сын ни одного дня небыли на самоизоляции, не носим маски, неоднократно контактировали с людьми болеющими ковидом и не болели, а те знакомые которые носили маски - переболели?

11.10.2020 15:31
- гость -

Меньше надо слушать страшилки про вирус и относится к этому спокойно. Не затыкать себе дыхательные пути всякими масками. Меньше стрессов для организма и иммунитет будет в норме, а тогда и вирус не страшен!

11.10.2020 15:32
Павсекакий

15:26, потому же, почему и пешехода, не смотрящего по сторонам при переходе дороги ещё не сбили. А кого-то уже сбили. Просто очередь не дошла.

11.10.2020 15:33
- гость -

На лбу себе напишите, что вы бессмертный и жене с сыном тоже. Чтобы врачи Не тратили на вас время и силы

11.10.2020 15:36
- гость -

а еще еслиф и денег нет, что делать?

11.10.2020 15:44
- гость -


11.10.2020 15:33
- гость -
Так врачи на меня время тратят только при прохождении медкомиссий.
В регистратуре всегда долго ищут мою карточку, т.к. глядя на мой возраст думают что и карточка большая... Так что на лбу можете себе написать что хотите...

11.10.2020 15:46
- гость -


11.10.2020 15:32
Павсекакий
Да нет, просто надо уметь любить жизнь, а не трястись от страха по пустякам!

11.10.2020 15:52
- гость -

Да хватит уже любителям намордников что либо объяснять... Это как решетку от насекомых повесить, теоретически тоже поможет

11.10.2020 16:08
Пионер

Да хватит уже любителям намордников что либо объяснять... Это как решетку от насекомых повесить, теоретически тоже поможет

Один из самых первобытных страхов - страх смерти. А маска атрибут самоуспокоения Типа, я в домике. Нифига не так. Маска помогает, когда, действительно, ее носит большинство, и, в комплексе с другими мерами, из которых у нас только маску надевать.

11.10.2020 16:09
Павсекакий

15:46, а никто и не трясётся от страха, и жизнь, я уверен, многие любят не меньше вашего. Презервативы надевают не от страха, а для предохранения от неделательных последствий. А вы из тех, кто входит в женщину без презика, со словами "да ты не бойся, я стерильный". Я бы вам рекомендовал и трусы не надевать в общественных местах когда жарко. Что естественно, то не безобразно, да и хозяйство дышит.
15:52, ты туп, как пробка. Что ты можешь объяснить?

11.10.2020 16:21
- гость -


11.10.2020 16:09
Павсекакий
Я из тех кто не изменяет жене, а судя по Вашему комментарию, грешите этим постоянно, так что про презерватив пример не в тему. Завтра правительство заставит петлю на шею надеть и затянуть, т.к. скажут что это для безопасности от вируса, Вы также с радостью наденете и будете всем доказывать что это обязательно?

11.10.2020 16:24
Правда

Всё определяется только иммунитетом. И достаточно сосредоточиться лишь на его укреплении. Беда в том, что как это делать, сами врачи в абсолютном своём большинстве понятия не имеют. Отчего сами массово болеют и мрут, при этом делая вид, что лечат нас, хотя всего лишь навсего тупо следуют своим типовым формулярам и протоколам.
Хотя в принципе всё очень просто и давным-давно расписано в куче книг.

Достаточно правильно питаться по принципу Гиппократа:
Пусть ваша пища станет вашим лекарством, а ваше лекарство - вашей пищей.

11.10.2020 16:24
- гость -


11.10.2020 16:08
Пионер
Ну так носите, никто же вас не обвиняет и не принуждает, это ваш выбор. Зачем же носители масок обвиняют и принуждают людей которые не хотят носит маски?

11.10.2020 16:29
- гость -


11.10.2020 16:24
Правда
Так и я про тоже говорю, что организм у каждого человека разный и загонять всех в одни рамки это абсурд. Человек который не нося маску не заболеет, надев ее может заболеть т.к. перекрыл свободу дыханию. Другому хватит самовнушения что он не заболеет и этот человек действительно не болеет.

11.10.2020 16:43
- гость -

11.10.2020 15:46
- гость -

Да нет, просто надо уметь любить жизнь, а не трястись от страха по пустякам!
------
Те, кто любят жизнь, как раз ценят свое здоровье, свою жизнь, маски носят, чтобы уменьшить риск заражения и на красный свет дорогу не перебегают.

11.10.2020 16:46
- гость -

11.10.2020 16:24
- гость -

Ну так носите, никто же вас не обвиняет и не принуждает, это ваш выбор. Зачем же носители масок обвиняют и принуждают людей которые не хотят носит маски?
-----
Так вы же, заcранцы, других заражаете, кашляя и разбрызгивая везде свои вирусы. Наибольший эффект от маски, когда она на морде заражённого человека, а не здорового.

11.10.2020 17:30
Павсекакий

"Я из тех кто не изменяет жене, а судя по Вашему комментарию, грешите этим постоянно, так что про презерватив пример не в тему"
----
Хм... ну нет слов. С такой вашей логикой неудивительно что вас антимасочников люди зовут баранами. "Я свободный человек, буду срать где захочу!"


11.10.2020 19:03
месный

11.10.2020 17:30
Павсекакий

Маска твоя как забор от комаров по эффективности, с чего решил, что она вообще что-то задерживает если у неё не соответствующего класса защиты нет ни сертификата соответствия ему???

11.10.2020 19:05
гiсть

сказано разумно. но если иммунитет всего 3 месяца, закончится ли когда-нибудь такая эпидемия? вопрос риторический...

11.10.2020 19:20
месный

11.10.2020 19:05
гiсть

Походу у восприимчивых лёгкие закончатся ну а с этим и вирусу негде будет эпидемить

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