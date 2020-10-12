Около тысячи единиц спецтехники подготовили к зиме алтайские дорожники

Алтайские дорожники продолжают подготовку к зимнему сезону. Об этом сообщает официальный сайт региона.

"Еще в летнее время в организациях начинают формировать запасы реагентов, песко-соляной смеси и прочих вспомогательных компонентов, необходимых при наступлении отрицательных температур, а также резкой смене погоды", – отметили в пресс-службе краевого правительства.

Для устранения наледи на федеральных трассах подготовили 75 тонн противогололедных материалов и около тысячи единиц специализированной техники. Большую часть дорожной техники переориентировали под работу зимой.

Кроме того, все специальные службы перешли на круглосуточный режим работы.