Около тысячи единиц спецтехники подготовили к зиме алтайские дорожники

Алтайские дорожники продолжают подготовку к зимнему сезону. Об этом сообщает официальный сайт региона.
"Еще в летнее время в организациях начинают формировать запасы реагентов, песко-соляной смеси и прочих вспомогательных компонентов, необходимых при наступлении отрицательных температур, а также резкой смене погоды", – отметили в пресс-службе краевого правительства.
Для устранения наледи на федеральных трассах подготовили 75 тонн противогололедных материалов и около тысячи единиц специализированной техники. Большую часть дорожной техники переориентировали под работу зимой.
Кроме того, все специальные службы перешли на круглосуточный режим работы.
Комментарии
И миллионы тонн снега будет каждый день эта тысяча вывозить
В прошлом году такая же новость была точь в точ. И что толку? Дороги только в центре чистились да и то через раз
на ОТ пофигу сколько техники! всё равно доедешь! а пузотёрки пусть по гаражам и стоянкам стоят
Каждый год пишут о готовности техники..А толку то???Осенью все готово,а зимой опа полная..
Техника готова. Но без бензина она не едет.
Вам не угодишь. То лежачего полицейского через каждые 100 метров требуете, то снег убирать.