Алтайский край оказался в списке регионов с самым недоступным дизельным топливом

Алтайский край вошел в топ-5 субъектов с самым недоступным дизельным топливом. На среднемесячную зарплату житель региона может купить всего 540 литров горючего.

Хуже ситуация оказалась в Ивановской области (527 литров) и Карачаево-Черкесской Республике (528). При этом стоимость ресурса в Алтайском крае составляет порядка 46,68 рубля за литр, что меньше чем в большинстве субъектов, а с начала года стоимость снизилась на 2,6%.

Больше всего дизеля на среднюю зарплату могут приобрести жители Ямало-Ненецкого АО (1875 литров), Москвы (1760) и Чукотки(1689). Наибольшая цена на ресурс наблюдается в Республике Саха (59,3 рубля за литр), а наименьшая – в Чеченской Республике (43,91), сообщает РИА Новости.