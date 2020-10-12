Настасья Самбурская раскритиковала мужчин с маленьким доходом

Актриса Настасья Самбурская раскритиковала мужчин, которые зарабатывают около 30 тысяч рублей.
Один из пользователей Instagram спросил у артистки, смогла бы она выйти замуж за пожарного или следователя. На своей страничке она заявила, что люди этих профессий получают порядка 30-35 тысяч рублей, чего ей недостаточно. По словам Самбурской, она платит в месяц за услуги ЖКХ около 25 тысяч рублей, а за парковку – 20 тысяч.
"Мы как жить будем? Или ты хочешь жениться, чтоб я тебя обеспечивала?" – отметила актриса.
Пользователи соцсетей упрекнули Самбурскую в меркантильности и напомнили, что главное в отношениях – совсем не деньги.
Комментарии
Она права. 30-35 т.р. это совершенно ни о чём, тем более в Москве.
ни пожарные ни следователи не получают по 35 к)))
Провоцирует, с..чка, формирует комплексы у мужчин. Их итак заездили эти звездные медиа. Формируют неправильные ценностные ориентиры. Ещё в сети ходит видос, там такая же провокаторша призывает женщин не давать тем мужчинам, у кого з/п меньше 50 тыс р.
Высокие зарплаты должны быть у врачей и учителей. А не у этой шняги шутовской.
Идиотка.
Ну для местных самцов и эти суммы не доступны, так понты одни
Так она права
Кто это?
Высокие зарплаты должны быть у врачей и учителей. А не у этой шняги шутовской.+ тех, кто действительно работает. Шахтеры, например.
Забыла , как ее Рыбаченко из казино (крупье) вытащил )
права баба, надо по своему уровню подбирать, стрёмно же когда она тебя будет содержать.
стрёмно же когда она тебя будет содержать.
да ну
слово альфонс тебе о чем-нибудь говорит...
Растяжку тебе как у Волочковой, доходы не увеличит, но проветриваемость усилится. В соседней кафешке можно встретить и симпатичнее !
мне стрёмно быть альфонсом, и она их видимо презирает, может вам норма?
12.10.2020 13:50
- гость -Ну для местных самцов и эти суммы не доступны, так понты одни
А у неё что, что-то по-другому устроено, чтобы она считала себя лучше, к примеру, местных женщин? Или обаяние какое-то неземное? Халда, место которой среди вокзальных шмар. И если ей удаётся разводить богатеньких папиков, это говорит только об отвратительном вкусе последних.
Совсем звёздочки зажрались там в Москве, не понимая как живёт остальная страна. На немногочисленных, ещё существующих в провинциальных городах предприятиях, зарплата в 30-35 тыс. это ещё выше среднего. Так что некоторых уже пора спускать на землю
ну казала и сказала
можно наську из деревни вывезти но деревню из наськи никогда
можно наську из деревни вывезти но деревню из наськи никогда
Окончила 9 классов...Поступила в МХАТ на курс Константина Райкина, но была отчислена...
Да, народец у нас в массе своей не способен воспринимать информацию. Манипуляциям подвержены как собака Павлова слюноотделению.
кончила 9 классов...Поступила в МХАТ на курс Константина Райкина, но была отчислена...
что так, Райкин меньше 35 получал?
АБОРИГЕН а тебе бы мамка разрешила с такой мутить?
12.10.2020 14:37
- гость -
С какой такой? Ты у мамки разрешения спрашиваешь?!
12.10.2020 13:53
- гость -
Высокие зарплаты должны быть у врачей и учителей
Высокие зарплаты должны быть у тех, кто добросовестно и эффективно трудится, а не по наличию диплома.
Был я и в школах и в больницах, мое мнение - получают они ровно столько, на сколько работают, если не больше.
Правильно она говорит. Это не то что в Москве, это и у нас в Сибири очень нищая зарплата.
А где берет "двадцатку" на парковку? Правильно, бюджетные денюжки "растекаются" от Министерства культуры. По Москве гигантские вливания в так называемую "Культуру". Тут я за капитализм. Граждане, поднимите руки, кто данной гражданке отвалит хотя бы "косарь"за ее таланты.(Интим не предлагать).
Комментаторы обвинившие Настю в" зажратости", возможно вы этими словами хотите как-то её переубедить и заставить быть с вами или с абстрактным мужиком, который ей не нравится/не устраивает - это похоже на насилие! Она как любой человек имеет право быть с тем, с кем хочет. Она не ваша собственность.
12.10.2020 15:10
Cvt
Да пусть будет хоть с негром преклонных годов. Кому она уперлась ниже пояса, чтоб ее переубеждать?
Высокие зарплаты должны быть у тех, кто добросовестно и эффективно трудится, а не по наличию диплома.
Вот как тебя болезнь прижмет, то беги к эффективному менеджеру по продажам, с высокими показателями и заработком. Он тебя пусть лечит.
А уборщица Клава критикует мужчин с маленьким... Давайте тоже повозмущаемся. По сути любую спроси, у каждой свои критерии подходящего мужчины.
Настасья Самбурская раскритиковала мужчин с маленьким
12.10.2020 15:15
- гость -
Так я готов идти к платному нормальному врачу, но им не дают работать, а бесплатные еле шевелятся, коллапс у них
12.10.2020 14:04
- гость
А ты уверен, что местных женщин устраивает зп в 25-30, еще если не пьет не курит и без алиментов то на макарошки хватит, а жкх, садик, и проезд до работы питание на работе----на выходе пшик и голозадый гордый муж
30 рубасов это одному при наличии жилья еще проканает по 1000в сутки не выходит а если комуналку, вещи, налог (раз в год) ну и праздники с выходными, в остатке ноль, а если съемное жилье то и на еду не хватит
Такие любят подонков, ворующих миллиарды из бюджета. А воровать можно сейчас только друзьям Президента.
За парковку 20 тыщ в месяц? Скока квадратных километров парковка?
Кто такая эта дамочка, актриса что ли или кто?
А что не так сказала? Она ведь не виновата, что у одних зарплата 30 тыс рублей, а у других 4,5 млн руб в день (это на государственной должности). Такое в нашей стране распределение ресурсов и не она их распределяет чтоб её обвинять.
PS: Я тоже бы не прожил на 30-35тыс рублей, на эту сумму в месяц я только кушаю.