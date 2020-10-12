Настасья Самбурская раскритиковала мужчин с маленьким доходом

Актриса Настасья Самбурская раскритиковала мужчин, которые зарабатывают около 30 тысяч рублей.

Один из пользователей Instagram спросил у артистки, смогла бы она выйти замуж за пожарного или следователя. На своей страничке она заявила, что люди этих профессий получают порядка 30-35 тысяч рублей, чего ей недостаточно. По словам Самбурской, она платит в месяц за услуги ЖКХ около 25 тысяч рублей, а за парковку – 20 тысяч.

"Мы как жить будем? Или ты хочешь жениться, чтоб я тебя обеспечивала?" – отметила актриса.

Пользователи соцсетей упрекнули Самбурскую в меркантильности и напомнили, что главное в отношениях – совсем не деньги.