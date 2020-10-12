"Динамо-Алтай" сложило с себя полномочия чемпионов России

Алтайские футболисты завоевали серебро в Нижнем Новгороде. Там завершился чемпионат России среди футболистов-ампутантов. В турнире участвовали пять команд из Волгограда, Ижевска, Грозного, Барнаула и Нижнего Новгорода.

Барнаульское "Динамо-Алтай" сначала разгромило ижевский "Зенит" – 7:0, а во втором туре уступило грозненскому "Ламан-Азу" – 1:4. В следующей игре алтайские инва-спортсмены разошлись миром с волгоградской "СКИ-Академией" – 0:0. А в заключительной встрече вновь одержали разгромную победу – в этот раз над "Нижнем Новгородом" со счетом 7:0.

По итогам турнира "Динамо-Алтай" набрало 7 очков и финишировало на втором месте. Напомним, в прошлогоднем чемпионате России барнаульцы стали чемпионами страны. В этот раз золотые награды выиграл "Ламан-АЗ", бронзовые награды завоевали хозяева турнира – футболисты "Нижнего Новгорода".