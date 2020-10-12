Бийчанин 12 лет разыскивает пропавшую после ссоры мать

30-летний бийчанин уже 12 лет разыскивает свою родную мать, с которой он не виделся после ссоры.
Уроженец Бийска Николай Осипчук родился в 1990 году в семье Владимира и Надежды Осипчук. Однако через два года родители развелись, отец ушел из семьи, а мама отдала ребенка на воспитание бабушке. Спустя некоторое время женщина встретила другого мужчину, с которым у них родилась девочка. Бийчанка сменила свою фамилию на Духоту.
После окончания техникума Николай ушел в армию, а незадолго до этого поссорился с матерью "из-за какого-то пустяка". За время службы парень не получил от мамы ни одной весточки, а спустя два года, когда вернулся домой, не застал ее и там.
"После моего отъезда мать ушла куда-то и долго не возвращалась. Бабушка больше ничего не слышала о ней и сдала комнату. Отчим тоже ничего не знал – они, оказывается, разошлись, – говорит Осипчук.
Сын искал Надежду по соцсетям и знакомым, однако безуспешно – за 12 лет ему так и не удалось узнать никакой информации. По данным Осипчука, 56-летняя Надежда Духота может находиться в Бийске.
Как сообщает "Комсомольская правда", сейчас Николай собирается обратиться в местную полицию, чтобы узнать о судьбе матери, и просит помочь всех, кто что-либо знает о женщине.
Комментарии
"собирается обратиться в местную полицию", а 12 лет он просто так разыскивал, не обращаясь в полицию? Ну значит так так "сильно" хотел найти!
Что ее искать если если ей 3 детей не нужны. Дети только себе больно делают. Нужно принять это как есть и жить дальше. Понятно, что обидно. Но увы такова жизнь к сожалению. Детям нужна своя семья.
а спустя два года, когда вернулся домой, не застал ее и там.
он где то год после службы болтался? даже в ВМФ с 2008 года (когда пацана призвали) служат 12 месяцев.
а вообще с зилибобой согласен.