Бийчанин 12 лет разыскивает пропавшую после ссоры мать

30-летний бийчанин уже 12 лет разыскивает свою родную мать, с которой он не виделся после ссоры.

Уроженец Бийска Николай Осипчук родился в 1990 году в семье Владимира и Надежды Осипчук. Однако через два года родители развелись, отец ушел из семьи, а мама отдала ребенка на воспитание бабушке. Спустя некоторое время женщина встретила другого мужчину, с которым у них родилась девочка. Бийчанка сменила свою фамилию на Духоту.

После окончания техникума Николай ушел в армию, а незадолго до этого поссорился с матерью "из-за какого-то пустяка". За время службы парень не получил от мамы ни одной весточки, а спустя два года, когда вернулся домой, не застал ее и там.

"После моего отъезда мать ушла куда-то и долго не возвращалась. Бабушка больше ничего не слышала о ней и сдала комнату. Отчим тоже ничего не знал – они, оказывается, разошлись, – говорит Осипчук.

Сын искал Надежду по соцсетям и знакомым, однако безуспешно – за 12 лет ему так и не удалось узнать никакой информации. По данным Осипчука, 56-летняя Надежда Духота может находиться в Бийске.

Как сообщает "Комсомольская правда", сейчас Николай собирается обратиться в местную полицию, чтобы узнать о судьбе матери, и просит помочь всех, кто что-либо знает о женщине.