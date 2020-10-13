Барнаульца осудят за скрытую съемку 18-летней знакомой в бане

В Барнауле мужчину осудят за скрытую съемку девушки в бане на заранее установленный мобильный телефон.

Как выяснили следователи, 37-летний житель города испытывал интерес к знакомой 18-летней девушке. Чтобы его удовлетворить, в конце июля 2020 года мужчина решил скрытно установить в бане сотовый телефон, после чего снял на камеру интимные подробности.

"Данные противоправные деяния повлекли за собой нарушение конституционного права потерпевшей на неприкосновенность частной жизни, личную тайну, защиту чести и доброго имени", – сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину. Следователи собрали достаточное количество доказательств и передали дело в суд.