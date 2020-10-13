Барнаульца осудят за скрытую съемку 18-летней знакомой в бане

В Барнауле мужчину осудят за скрытую съемку девушки в бане на заранее установленный мобильный телефон.
Как выяснили следователи, 37-летний житель города испытывал интерес к знакомой 18-летней девушке. Чтобы его удовлетворить, в конце июля 2020 года мужчина решил скрытно установить в бане сотовый телефон, после чего снял на камеру интимные подробности.
"Данные противоправные деяния повлекли за собой нарушение конституционного права потерпевшей на неприкосновенность частной жизни, личную тайну, защиту чести и доброго имени", – сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину. Следователи собрали достаточное количество доказательств и передали дело в суд.
Комментарии
37 лет, а мозгов нет.
щас будет уран в корзинах таскать или лес валить
За дело аж следственный комитет взялся, а там и ФСБ подтянут
Типа никто в бане не подглядывал? Все праведные аж жуть
снял на камеру интимные подробности
она самоудовлетворялась там что-ли?
Моралисты на самом деле самые похотливые извращенцы, историей доказано, вспомните праведного судью, который Эсмеральду на виселицу отправил, его еще потом Квазимодо скинул с крыши Собора Парижской Богоматери.
снял на телефон, а потом всем показывал что ли?
13.10.2020 07:41
Гость
Мозгов нет, а интерес остался.
13.10.2020 08:11
- гость _____________Для начала вспомни что это всего лишь художественное произведение, сиречь вымысел, не существовало никогда ни Квазимодо, ни Эсмеральды, Виктор Мари Гюго да был когда-то писатель.
раз не отметился тут, значит точно месный.
без ссылки на видео - незачет!!!
А я думал месному максимум 17 лет
А где видео?
Тимур интересуется, если ли видео, где её моют?
Надо же молодцы какие! Такого опасного преступника заловили