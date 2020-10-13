В Алтайском крае появится пять новых памятников природы

Правительство Алтайского края утвердило постановление о создании пяти новых памятников природы регионального значения. Ими стали лог Арбанак, Кандышный лог, Лысая Горка, озеро Дальнее, озеро Рогульковое.

Лог Арбанак располагается вблизи села Сараса. На этой территории находятся довольно крупные популяции охраняемых видов растений – дендрантемы Завадского, зубянки сибирской, кандыка сибирского, рододендрона Ледебура. Общая площадь памятника природы составляет 793 гектара.

Кандышный лог находится на территории Косихинского района. Он представляет собой долинно-балочные природные комплексы верховий реки Малой Лосихи с осиново-березовыми колками в сочетании с фрагментами остепненных лугов. Общая площадь памятника – 297 гектаров.

Лысая гора также расположена в Косихинском районе. Территория характеризуется значительным разнообразием редких видов растений. Территория памятника занимает 169 гектаров.

Озеро Дальнее находится в Первомайском районе. Территория ценна наличием крупной популяции редкого вида растений – кувшинки четырехугольной, занесенной в Красную книгу Алтайского края, и кубышки малой, включенной в Перечень таксонов растений и грибов, которые нуждаются в особом внимании к их состоянию в природной среде и мониторингу. Общая площадь памятника – 6,2 гектара.

Озеро Рогульковое расположено на территории Тальменского района. Экологическая значимость площадки обусловлена необходимостью сохранения кувшинки чисто-белой, а также крупнейшей в крае популяции рогульника плавающего (водяного ореха, чилима), занесенных в Красную книгу Алтайского края. Общая площадь памятника составляет 11,5 гектара.

Все памятники находятся в ведении Министерства природы Алтайского края, пишет официальный сайт региона.