ЦБ выпустил монету, посвященную самоотверженному труду медицинских работников

12 октября Банк России выпустил в обращение монеты из недрагоценных металлов серий "Работник транспортной сферы", "Человек труда" и "Памятная монета, посвященная самоотверженному труду медицинских работников". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

На оборотной стороне монет "Работник транспортной сферы" и "Человек труда" изображен работник транспортной сферы на фоне различных видов транспорта. Тираж монеты – 1 млн. штук, а ее номинал – 10 рублей.

На оборотной стороне монеты из серии "Памятная монета, посвященная самоотверженному труду медицинских работников" изображены два медицинских работника в защитных костюмах, с медицинскими чемоданами, на фоне машины скорой помощи и медицинского учреждения. Тираж – 5 млн штук. Номинал – 25 рублей.