Смертин: Михаил Евдокимов за рюмкой водки сказал: "Леха, выбирай под школу любой район"

Бывший игрок лондонского "Челси" и сборной России по футболу, а ныне офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин рассказал, как создавал спортивную школу в родном Барнауле.
"Роман Абрамович профинансировал обустройство двух полей в Барнауле. Я договорился с губернатором Алтайского края Михаилом Евдокимовым, который за рюмкой водки сказал: "Леха, выбирай любой район, какой хочешь". И я выбрал тот, где проходило мое детство", – цитирует Смертина "Большой спорт".
Напомним, Смертин начинал заниматься футболом в барнаульском "Динамо". Затем выступал за "Зарю" (Ленинск-Кузнецкий), элистинский "Уралан", московский "Локомотив", московское "Динамо", французский "Бордо", английские "Челси", "Портсмут", "Чарльтон", и "Фулхэм".
Торжественное открытие школы Алексея Смертина в Барнауле состоялось 15 октября 2005 года в парке Индустриального района. Финансированием этого проекта занималась Национальная академия футбола, учредителем которой является Роман Абрамович.
Комментарии
Да, уважал Мишаня водовку!
Евдокимов был алкоголиком
Леха и не мог выбирать. Он просто отобрал поле у Полимера. Да и не он вовсе а карлинские коршуны
Бухнули с пользой для детворы
Разве плохо
(по сравнению с нынешними язвенниками) ?
Ну и правильно сказал...! Лучше уж спортивный объект, чем точечная высотка в центре города
Сейчас парк на Сахарова снесут и дом построят, а вы про Мишаню...
И выбирали Мишку правильно, в отличии от следующих
Так же под стопку в бане Евдокимову сказали - бушь губером, и он ответил - бум! Думал, что про налить, а оказалось вон оно как.
Время Евдокимова - время надежд. Сейчас даже надежды никакой не осталось. Кроме Шубенкова, ругающего плохое резиновое покрытие. Кстати, поменяли уже покрытие то?
Ну и правильно сказал...! Лучше уж спортивный объект, чем точечная высотка в центре города
И выбирали Мишку правильно, в отличии от следующих
И это правда
А зачем он выбрал гетто?
кто помнит это безобразное поле Полимера до школы Смертина? играть было невозможно, туалет-домик на улице за дальними воротами, раздевалка как после бомбежки, возле дальних ворот во вратарской камни торчали, а возле ближних ворот яма была как для фундамента. И это при том, что Полимер играл на ЛФК. Хуже поле было только на нынешнем Лабиринте.
13.10.2020 10:59
- гость -
Сейчас парк на Сахарова снесут и дом построят
У города нет будущего, загоняют в многоэтажки и бор отдают под застройку, жуть, что происходит.
особенно обидно тем, кто первым построился в бору))
"Леха, выбирай любой район, какой хочешь". И я выбрал тот, где проходило мое детство.
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Я бы выбрал Динамо, там проходило мое детство.
13.10.2020 13:53
гiсть
особенно обидно тем, кто первым построился в бору))
вообще, переплатили зря
13.10.2020 13:56
- гость -
Я бы выбрал Динамо, там проходило мое детство.
Динамо наврятли бы отдали, помню, до Евдокимова на Динамо были трибуны деревянные скамейки, а пришёл Евдокимов, сразу кресла установили))))
Фу, алкашня! Как можно принимать какие-то решения за рюмкой водки?
Динамо наврятли бы отдали, помню, до Евдокимова на Динамо были трибуны деревянные скамейки, а пришёл Евдокимов, сразу кресла установили))))
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их регламент установил, профессиональные команды обязали это сделать
но всё равно команда при нем обделена не была
Если прям крут, как пишешь, что же не построил на деньги Березы Абрамовича стадион на пустыре? А у Полимера готовый отжал? Чтобы деньги Березы Абрамовичп по карманам рассовать? А я думаю, на какие бабосы Женька Борисов шиковал, Мерседес прикупил и другое имущество. Ну ни чо, у Абрамовича украсть не в падлу, все равно он эти деньги уже у народа стырил.