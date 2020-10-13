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Новости

Смертин: Михаил Евдокимов за рюмкой водки сказал: "Леха, выбирай под школу любой район"

, ИА "Амител"
Бывший капитан сборной России по футболу рассказал, как создавал академию в Барнауле
Фото: sportsweek.org

Фото: sportsweek.org

Бывший игрок лондонского "Челси" и сборной России по футболу, а ныне офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин рассказал, как создавал спортивную школу в родном Барнауле.

"Роман Абрамович профинансировал обустройство двух полей в Барнауле. Я договорился с губернатором Алтайского края Михаилом Евдокимовым, который за рюмкой водки сказал: "Леха, выбирай любой район, какой хочешь". И я выбрал тот, где проходило мое детство", – цитирует Смертина "Большой спорт".

Напомним, Смертин начинал заниматься футболом в барнаульском "Динамо". Затем выступал за "Зарю" (Ленинск-Кузнецкий), элистинский "Уралан", московский "Локомотив", московское "Динамо", французский "Бордо", английские "Челси", "Портсмут", "Чарльтон", и "Фулхэм".

Торжественное открытие школы Алексея Смертина в Барнауле состоялось 15 октября 2005 года в парке Индустриального района. Финансированием этого проекта занималась Национальная академия футбола, учредителем которой является Роман Абрамович.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

13.10.2020 09:39
- гость -

Да, уважал Мишаня водовку!

13.10.2020 09:49
- гость -

Евдокимов был алкоголиком

13.10.2020 10:21
Житель район

Леха и не мог выбирать. Он просто отобрал поле у Полимера. Да и не он вовсе а карлинские коршуны

13.10.2020 10:47
- гость -

Бухнули с пользой для детворы
Разве плохо
(по сравнению с нынешними язвенниками) ?

13.10.2020 10:55
- гость -

Ну и правильно сказал...! Лучше уж спортивный объект, чем точечная высотка в центре города

13.10.2020 10:59
- гость -

Сейчас парк на Сахарова снесут и дом построят, а вы про Мишаню...
И выбирали Мишку правильно, в отличии от следующих

13.10.2020 11:05
- гость -

Так же под стопку в бане Евдокимову сказали - бушь губером, и он ответил - бум! Думал, что про налить, а оказалось вон оно как.

13.10.2020 11:06
- гость -

Время Евдокимова - время надежд. Сейчас даже надежды никакой не осталось. Кроме Шубенкова, ругающего плохое резиновое покрытие. Кстати, поменяли уже покрытие то?

13.10.2020 11:06
- гость -

Ну и правильно сказал...! Лучше уж спортивный объект, чем точечная высотка в центре города
И выбирали Мишку правильно, в отличии от следующих

И это правда

13.10.2020 12:31
- гость -

А зачем он выбрал гетто?

13.10.2020 12:33
гость

кто помнит это безобразное поле Полимера до школы Смертина? играть было невозможно, туалет-домик на улице за дальними воротами, раздевалка как после бомбежки, возле дальних ворот во вратарской камни торчали, а возле ближних ворот яма была как для фундамента. И это при том, что Полимер играл на ЛФК. Хуже поле было только на нынешнем Лабиринте.

13.10.2020 12:38
гость


13.10.2020 10:59
- гость -
Сейчас парк на Сахарова снесут и дом построят

У города нет будущего, загоняют в многоэтажки и бор отдают под застройку, жуть, что происходит.

13.10.2020 13:53
гiсть

особенно обидно тем, кто первым построился в бору))

13.10.2020 13:56
- гость -

"Леха, выбирай любой район, какой хочешь". И я выбрал тот, где проходило мое детство.
-----
Я бы выбрал Динамо, там проходило мое детство.

13.10.2020 15:08
гость


13.10.2020 13:53
гiсть
особенно обидно тем, кто первым построился в бору))

вообще, переплатили зря

13.10.2020 15:10
гость


13.10.2020 13:56
- гость -
Я бы выбрал Динамо, там проходило мое детство.

Динамо наврятли бы отдали, помню, до Евдокимова на Динамо были трибуны деревянные скамейки, а пришёл Евдокимов, сразу кресла установили))))

13.10.2020 15:39
- гость -

Фу, алкашня! Как можно принимать какие-то решения за рюмкой водки?

13.10.2020 16:21
- гость -


Динамо наврятли бы отдали, помню, до Евдокимова на Динамо были трибуны деревянные скамейки, а пришёл Евдокимов, сразу кресла установили))))
---------------

их регламент установил, профессиональные команды обязали это сделать

но всё равно команда при нем обделена не была

13.10.2020 18:12
- гость -

Если прям крут, как пишешь, что же не построил на деньги Березы Абрамовича стадион на пустыре? А у Полимера готовый отжал? Чтобы деньги Березы Абрамовичп по карманам рассовать? А я думаю, на какие бабосы Женька Борисов шиковал, Мерседес прикупил и другое имущество. Ну ни чо, у Абрамовича украсть не в падлу, все равно он эти деньги уже у народа стырил.

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