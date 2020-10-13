Смертин: Михаил Евдокимов за рюмкой водки сказал: "Леха, выбирай под школу любой район"

Бывший игрок лондонского "Челси" и сборной России по футболу, а ныне офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин рассказал, как создавал спортивную школу в родном Барнауле.

"Роман Абрамович профинансировал обустройство двух полей в Барнауле. Я договорился с губернатором Алтайского края Михаилом Евдокимовым, который за рюмкой водки сказал: "Леха, выбирай любой район, какой хочешь". И я выбрал тот, где проходило мое детство", – цитирует Смертина "Большой спорт".

Напомним, Смертин начинал заниматься футболом в барнаульском "Динамо". Затем выступал за "Зарю" (Ленинск-Кузнецкий), элистинский "Уралан", московский "Локомотив", московское "Динамо", французский "Бордо", английские "Челси", "Портсмут", "Чарльтон", и "Фулхэм".

Торжественное открытие школы Алексея Смертина в Барнауле состоялось 15 октября 2005 года в парке Индустриального района. Финансированием этого проекта занималась Национальная академия футбола, учредителем которой является Роман Абрамович.