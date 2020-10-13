В Алтайском крае при ремонте дороги обнаружили человеческие останки

Костные останки человека обнаружили алтайские дорожники во время проведения ремонтных работ, пишет газета Баевского района "Голос хлебороба".

В начале октября рабочие ремонтировали дорогу Леньки – Нижнечуманка – Верх-Чуманка – Плотава в двух километрах от села Покровка и нашли кости в песчаном карьере. Вскоре на место происшествия прибыли полицейские.

Останки изъяли и передали на экспертизу. Специалистам предстоит выяснить, кому они принадлежат, и определить давность захоронения. Организована доследственная проверка.

Ранее на территории площади Свободы в Барнауле активист обнаружил кости во время высадки елей.