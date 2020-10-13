"Отругали за то, что я пришел". Барнаулец пожаловался на обслуживание в больнице

Житель Барнаула рассказал о своем походе в больницу и призвал горожан не ходить туда без надобности. 12 октября мужчина был на приеме у хирурга в горбольнице № 10.

"Друзья, это полный беспредел, что я сегодня увидел! Карточку потеряли, так и не нашли, больничный тоже. В окно, где выдают больничные, очередь 70 человек, в регистратуру – то же самое. Врачей нет, персонала половины нет! Люди все орут. Старшая медсестра выписала новую карту и поставила печать. Хирург с моих слов заново состряпала диагноз. При этом отругали меня, что я, мол, пришел", – посетовал мужчина в паблике Barnaul 22.

В результате барнаулец провел в медучреждении четыре часа и не смог, по его словам, добиться ни карты, ни больничного листа, ни нормального отношения врачей.

Он также предположил, что в такой атмосфере даже здоровый человек может заразиться коронавирусом с вероятностью 99%. Мужчина рекомендовал не ходить в больницу без надобности и призвал беречь себя.