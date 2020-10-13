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"Отругали за то, что я пришел". Барнаулец пожаловался на обслуживание в больнице

, ИА "Амител"
По словам мужчины, "там полный беспредел"
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Житель Барнаула рассказал о своем походе в больницу и призвал горожан не ходить туда без надобности. 12 октября мужчина был на приеме у хирурга в горбольнице № 10.

"Друзья, это полный беспредел, что я сегодня увидел! Карточку потеряли, так и не нашли, больничный тоже. В окно, где выдают больничные, очередь 70 человек, в регистратуру – то же самое. Врачей нет, персонала половины нет! Люди все орут. Старшая медсестра выписала новую карту и поставила печать. Хирург с моих слов заново состряпала диагноз. При этом отругали меня, что я, мол, пришел", – посетовал мужчина в паблике Barnaul 22.

В результате барнаулец провел в медучреждении четыре часа и не смог, по его словам, добиться ни карты, ни больничного листа, ни нормального отношения врачей.

Он также предположил, что в такой атмосфере даже здоровый человек может заразиться коронавирусом с вероятностью 99%. Мужчина рекомендовал не ходить в больницу без надобности и призвал беречь себя.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

13.10.2020 10:20
- гость -

Вот не пишите, что в поликлиниках все плохо. Вам сказал Томенко с Поповым - все хорошо, все под контролем, значит так и есть! Придумываете тут про очереди в 70 человек, нет такого! Вон, подруга Ульяны Калининой без проблем за 15 минут и тест сдала, и к врачу попала, и больничный получила. Врете вы все!)))

13.10.2020 10:23
Filin

Больничный вообще-то документ строгой отчетности, если сам листок потеряли, то корешок обязательно должен остаться

13.10.2020 10:26
Обыватель

13.10.2020 10:23
Filin

Не мешайте создавать "новости" нужны новости в тренде

13.10.2020 10:28
- гость -

Может, если все так печально с медиками, пересмотреть отношение к больничному листу? Чиновничья бюрократия толкает на бессмысленную и бесполезную для здоровья процедуру - получение больничного. Которая длится в 100 раз больше, чем прием у врача для обследования здоровья.

13.10.2020 10:29
пациент

Полностью согласна, в этой поликлинике никогда не было порядка , а сейчас просто полный бардак. Специалистов нет из-за непрофессионального руководства. Ужасные условия труда у врачей и грубое отношение к пациентам.

13.10.2020 10:30
- гость -

3.10.2020 10:23
Filin


Больничный вообще-то документ строгой отчетности, если сам листок потеряли, то корешок обязательно должен остаться

Умники собрались) Больничный вообще-то сейчас электронный. Его потерять невозможно! Как и медкарта - все в компьютерной базе данных)))

13.10.2020 10:31
гость

Я, тоже внесу свои пять копеек за врачей. Томенко лежал в больнице и не одной жалобы на врачей.

13.10.2020 10:35
- гость -

Что за народ скандальный пошел, ходит по поликлиникам и портит поповскую медицину, вместо того чтобы тихонечко дома умереть.

13.10.2020 10:39
- гость -

13.10.2020 10:26
Обыватель
Формулируйте правильно - не "новости в тренде", а дерьмо на вентилятор.

13.10.2020 10:43
- гость -

Житель Барнаула рассказал о своем походе в больницу и призвал горожан не ходить туда без надобности.

Правильно! А зачем сам-то поперся туда без надобности? Учили вас, учили - не ходите вы в поликлиники! Даже закрывали их на несколько месяцев. А они все равно ходят и ходят туда! Да еще и без надобности!

13.10.2020 10:45
Афиноген

Это полный развал нашей медицины.Здесь должен работать следственный комитет и расследовать такие результаты деятельности краевой администрации.

13.10.2020 10:47
Doktor

Почему-то Томенко лежал не в ковидном госпитале! Где все так хорошо, и с врачами, и с медикаментами! А в Краевой больнице в ВИП-палате и компьютерным томографом под попой!

13.10.2020 10:54
- гость -

13.10.2020 10:47
Doktor
Почему-то Томенко лежал не в ковидном госпитале! Где все так хорошо, и с врачами, и с медикаментами!

Ну что за глупости? Неуж-то Томенко должен был лежать в коридоре Новоалтайской больнички? Еще и без Кт и без медикаментов? Как все? Нет, это просто возмутительно, что вы пишите!

13.10.2020 10:56
Инга

Слушайте Гундарова Игоря Алексеевича , эпидемиолога международника , немецких и итальянских врачей ....главное не продажных и поймёте , что к чему и зачем

13.10.2020 10:57
- гость -

Это он еще в "Моторщики" к травматологу Доронину А.В. не ходил! Там тебе и мат и ноль лечения!

13.10.2020 11:00
гость

Интересно, читают ли комментарии к статьям на тему здравоохранения надзорные службы или хватает работы только за людьми следить в маске или нет

13.10.2020 11:00
- гость -

Мужчина рекомендовал не ходить в больницу без надобности и призвал беречь себя.

Без надобности вообще-то и в обычное время не надо ходить, не кинотеатр.
А в период эпидемии- только с серьезными проблемами.
Берегите себя.

13.10.2020 11:01
Ольга

В два часа ночи вызвали скорую. Сейчас 11.00, а ее и близко не видно.
Перезваниваю , говорят, что в очереди есть. Ждите.

13.10.2020 11:02
- гость -

За последние годы была проведена оптимизация сети лечебных учреждений. Это делалось для того, чтобы выстроить эффективную систему здравоохранения. Но в ряде случаев, я просто вынужден сегодня об этом сказать, административными преобразованиями явно увлеклись: начали закрывать лечебные заведения в небольших посёлках и на селе. Альтернативы-то никакой не предложили, оставили людей практически без медпомощи, ничего не предлагая взамен. Совет один: «Поезжайте в город – там лечитесь!» Это абсолютно недопустимо, хочу сказать. Забыли о главном – о людях. Об их интересах и потребностях. Наконец, о равных возможностях и справедливости. (c)

13.10.2020 11:03
АБОРИГЕН

Новости сверхдержавы!

13.10.2020 11:03
- гость -

С распространением инфекции значительная нагрузка легла на первичное звено – фундамент всей системы здравоохранения. Ключевая задача по его модернизации была поставлена Президентом. Для её решения дополнительно будет выделено почти 500 млрд рублей на пять лет. При этом мы должны не только концентрироваться на создании новых, современных поликлиник, ФАПов, но и устранить проблемы, которые возникли при оптимизации здравоохранения.

Безусловно, мы займёмся и развитием санитарно-эпидемиологической и инфекционной служб.

Всю инфраструктуру, построенную для борьбы с коронавирусной инфекцией, закупленное оборудование в дальнейшем будем использовать для помощи пациентам с другими заболеваниями.(c)

13.10.2020 11:11
- гость -

«Поезжайте в город – там лечитесь!»

А в не очень крупном городе:" Поезжайте в Мосву- там лечитесь". Другая планета, другой уровень здравоохранения, а страна-то одна, как бы.

13.10.2020 11:17
Гость

Благодаря таким персонажам , как гребень визжащих о плохом СССР и социализме, получили "эффективную" медицину (это называется урезание всего и вся и перевод на платную основу), "эффективное" образование(те же процессы) и т.д. по всем соц. Тратам государства. Дальше больше.

13.10.2020 11:18
гость


Афиноген
Это полный развал нашей медицины.Здесь должен работать следственный комитет и расследовать такие результаты деятельности краевой администрации.
-----------
Афиноген, ты очень наивен. Медицина встроена в систему, а СК и все прочие составляющие, порождение системы.

13.10.2020 11:21
- гость -

13.10.2020 11:00
- гость -
Мужчина рекомендовал не ходить в больницу без надобности и призвал беречь себя.

Без надобности вообще-то и в обычное время не надо ходить, не кинотеатр.
А в период эпидемии- только с серьезными проблемами.
Берегите себя.
___________________________________________
БЕСЯТ пожелания "беречь себя"! как, простите, беречь? носить маску? так в маске. Не ходить в поликлинику и тем самым беречь себя? ты, дядятетя, в своем уме? полгода не ходили уже. Позапустили все болячи. Сбереглись, управились. спасибо вам, добрые люди

13.10.2020 11:25
- гость -

По-моему обычную работу поликлиники человек описал, ничего необычного

13.10.2020 11:40
гiсть

.... и итальянских врачей
---
да уж, авторитеты тоже

13.10.2020 11:46
Минздарву АК

Пжл, ответьте на вопрос по поликлинике на Южном: почему там все организовано через фильтр-бокс и ВСЕ БОЛЬНЫЕ ВЫНУЖДЕНЫ СТОЯТЬ НА УЛИЦЕ? Это же приведет к повторам и осложнениям. Сам кабинетик врача небольшой, при нем тамбур еще меньше, и все пациенты на улице!!! В холод и дождь!!!! а такое здание без посещений, без врачей! ну организуйте эти фильтр-боксы в теплых помещениях, делайте санитарную обработку! ну это же издевательство над людьми!
Мама заболела, с работы - только по больничному, а его не взять, т.к. очередь на улице под дождем! конечно все пациенты злые, замерзшие, орут.. Там еще и докторша в этом фильтр-боксе своеобразная, ну да ладно, перетерпим, но чтобы стоять на улице - это просто жесть...
Полагаю, так в каждой поликлинике..Зато рут везде, чтоб ТЦ закрыли, в которых уже мало кто ходит, а медпомощь населению организовать не можем...
Ужасное отношение к людям...

13.10.2020 11:46
я

пошли вы все в задницу

13.10.2020 11:54
- гость -

поповский геноцид в действии. чего вы злитесь то?! сказано не нагружать систему, а они шарятся еще

13.10.2020 11:58
- гость -

Сергей Цивилев неприятно удивлен визитом в кемеровскую поликлинику.
"Я уже неоднократно говорил, что общение с людьми гораздо эффективней отчетов чиновников. В последние дни ко мне поступило огромное количество жалоб на ситуацию с очередями в медучреждениях. Поэтому решил сегодня устроить внеплановую проверку. По пути на совещание заехал в кемеровскую поликлинику №5. Мягко сказать — неприятно удивлен. Отчеты ответственных лиц оказались далеки от реальности, - рассказал губернатор в своем Инстаграм.
Когда зашел внутрь, очередь была под сотню человек. К тому моменту некоторые люди — с температурой, с кашлем — ждали уже пять-шесть часов!
Есть и проблемы с записью, потоки больных и здоровых пациентов смешиваются. На профилактические осмотры и плановый прием у поликлиники ресурсов фактически нет. Все врачи задействованы в оказании неотложной помощи, но им не хватает машин, чтобы выезжать на все вызовы.
Самое плохое — это не единичный пример, жалобы поступают не только из Кемерова. Приходя получить помощь в больницы, люди не должны заражать друг друга.
Наша главная задача — разгрузить медучреждения и лечить как можно больше людей на дому. Обращаюсь к каждому — если вы чувствуете недомогание, вызывайте врача на дом, не ходите в поликлинику", - добавил Цивилев.
По итогам этого визита, который судя по всему и в самом деле был спонтанным, в администрации области родились несколько решений:
• передать в медучреждения Кузбасса транспорт муниципальных, государственных предприятий, также поможет бизнес — всего будет около 170 машин;
• у поликлиник установить мобильные пункты МЧС с обогревом, чтобы уменьшить очереди в зданиях — пять в Кемерове, четыре в Новокузнецке;
• усилить поликлиники студентами-медиками старших курсов из КемГМУ и медколледжа — порядка 1000 человек.
Добавим, что под постом немедленно начали появляться комментарии жителей Кузбасса. Цивилева тут же пригласили в другие поликлиники Кемерова, а также в медучреждения Киселевска, Новокузнецка и других городов.
Кстати, мэру Новокузнецка Сергею Кузнецову

13.10.2020 12:11
- гость -

В фильтре боксе ведут приём не врачи, отсюда их своеобразность. Туда посадили фельдшеров нагловатых. Гениальный план! А что от них требуют заведующие на планёрках-рапортах, только можно догадываться. Таким образом сбиваем "волну", "фильтруем" так сказать. Остановим эпидемию!!!

13.10.2020 12:12
- гость -

Когда Томенко заболел,сколько к нему скорая ехала?Тоже 36 часов,так же как и к нам?

13.10.2020 12:20
гостю

13.10.2020 10:30
- гость -
Умники собрались) Больничный вообще-то сейчас электронный. Его потерять невозможно! Как и медкарта - все в компьютерной базе данных)))

Больничный может быть электронный, а может быть обычный.

13.10.2020 12:28
- гость -

Пусть скажет спасибо что нагайкой между лопаток не приложили! Наругали его.....Тьфу, ты , детский сад.

13.10.2020 12:33
гость

Работать сейчас в поликлинике нервов не хватит.
Звоните напрямую в Крайздрав! Сносите там телефоны, закидывайте жалобами.
Они в Москву отчитываются, что всё у нас в порядке, Песков заявил проблем нет.

13.10.2020 12:46
- гость -

Когда наконец начнут наводить порядок в поликлиниках?
Почему никто не предпринимает меры?

13.10.2020 12:49
гость

Во многих регионах ситуация абсолютно такая же. А здесь точно какашки на вентилятор. Почему нет претензий к магазинам, которые обслуживают без масок и персонал в них больной на работу ходит?. Почему нет претензий к себе? Легче всего сидеть и писать

13.10.2020 12:52
- гость -

13.10.2020 12:33
гость
Звоните напрямую в Крайздрав! Сносите там телефоны, закидывайте жалобами.
Они в Москву отчитываются, что всё у нас в порядке, Песков заявил проблем нет.

По логике жаловаться надо губернатору,ведь это он назначает министров.

13.10.2020 12:53
- гость -

Звоните напрямую в Крайздрав! Сносите там телефоны, закидывайте жалобами.

тогда уж в минздрав рф или председателю правительства
вы думаете крайздрав сам себя высечет )))

13.10.2020 12:57
- гость -

Жалобщиков и говорунов у нас с избытком, у нас работающих не хватает. Тех, кто работу делает, а не тех, кто языком метет.

13.10.2020 13:04
- гость -

13.10.2020 12:49
гость

Это высказывались специалисты(статья на АМИТЕЛЕ):
К сложившейся ситуации в крае привела изначально неверно выстроенная работа по маршрутизации инфицированных коронавирусом. "Надо было выделить для лечения ковида одну больницу, например, ту же краевую. Не одно отделение, а полностью всю больницу. И свозить всех зараженных централизованно в одно место. Плановую помощь распределить по остальным учреждениям. В том числе по частным, по квоте. А у нас получилось как? Повезли по разным больницам. В итоге позаражали всех, а остальные закрыли на пять месяцев. Очень неграмотно.

А народу расхлёбывать ошибки,мучиться ?

13.10.2020 13:05
- гость -

Тех, кто работу делает, а не тех, кто языком метет

посоветуй где можно поработать за достойные деньги, повысить, так сказать, благосостояние страны
зы: в РФ врачи не работают, а оказывают медицинские услуги...

13.10.2020 14:06
- гость -

ты, дядятетя, в своем уме? полгода не ходили уже.

Можно подумать, я в другом корыте, и я полгода без плановой, где-то платно, где-то терплю,но я не в состоянии повлиять на медленно приспосабливающийся аппарат нашей медицины к эпидемии, что ж визжать от негодования? тут и без меня визгунов хватает

13.10.2020 14:39
-гость-

а как там бункерный? в бункере наверное очередей нет?

13.10.2020 15:59
гостья

Куда пропали врачи?Месяц ждала ,чтобы попасть к терапевту.Узких специалистов тоже нет.Все болеют.Но за деньги,в тот же диагностический ,без проблем. В нашей стране всегда так.Пока не аврал,на учениях.и пожар потушен,не успев разгореться, и пассажиры спасены,не успев попасть в аварию. А в жизни все наоборот....Как всегда .......

13.10.2020 16:22
- гость -

13.10.2020 15:59
гостья

Вы с какой планеты? Уже давно у нас острая НЕХВАТКА медицинских кадров, и терапевтов в первую очередь. И других специалистов тоже не хватает!

13.10.2020 17:38
гость

"Пока не аврал,на учениях.и пожар потушен,не успев разгореться, и пассажиры спасены,не успев попасть в аварию. А в жизни все наоборот....Как всегда ......."

Приехали - вовремя)))
Тушили - правильно)))
Сгорело - Всё)))

13.10.2020 19:33
гость

. Почему нет претензий к себе? Легче всего сидеть и писать
---
Гость, это ты тут кидаешь какашки на вентилятор. Обычный прием бюрократа - начни с себя.

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