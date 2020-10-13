В России умерло рекордное за сутки число пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 13 868 новых случаев заражения коронавирусом – это рекордный показатель с начала пандемии. Общее число инфицированных в стране достигло 1 326 178 человек, сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Лидерство по суточному приросту удерживает Москва (+4618). Второе место занимает Санкт-Петербург (+557), третье – Московская область (+420). Алтайский край, в котором на 13 октября выявили 170 заболевших, на 14-м месте по стране.
Умерло еще 244 пациента, что также является рекордным суточным показателем с начала эпидемии. Всего зарегистрировано 22 966 летальных случаев.
Выздоровело еще 7550 человек, всего вылечились от ковида 1 031 785 россиян.
Комментарии
Наличие в теле умершего коронавируса и причина смерти - коронавирус это две разные вещи! Не надо все в кучу валить, а то народ и так в истерике бьется!
А если озвучить наличие палочки Коха, то вообще в каждом умершем и живом будет!
Это конечно бактерия, но все же для увеличения страха у населения сгодится!
13.10.2020 15:03
- гость -
А если озвучить наличие палочки Коха, то вообще в каждом умершем и живом будет!
Это конечно бактерия, но все же для увеличения страха у населения сгодится!
Расскажите это родственникам недавно умершим.
13.10.2020 14:59
- гость -
не переживай, в оф.статистике и так только таких и считают, посмотри у нас сколько всего и сколько в статистику идет
так что реально умерших с ковидом человек 500 в день минимум
13.10.2020 15:15
Как то так
+1000000
Особенно если эти родственники вполне себе спокойно до этого жили и с онкологией и с диабетом, а умерли от какого-то там вируса.
Не сравнивайте количество погибших от туберкулеза и онкологии с этой заразой. По скорости распростронения и агрессивности симптомов (симптомов тяжелого течения) немного что ее обойдет.
Писатели ресурса немножко притормозите. Совесть иногда спрашивайте когда пишете.
Какие рекорды?
Или ради хайпа на все готовы?
а заболевших еще больше, в статистику попадают те, кто в госпиталь попал походу. у остальных орви
13.10.2020 15:28
Гость
А ничего, что онко - больные не могут иногда попасть на плановое обследование и по этой причине умирают! А попасть не могут потому что больницы не принимают больных.
Смертность почему-то выросла в стране за 7 месяцев этого года на 15-20%. Совпадение? Не думаю. Внебольничные пневмонии выросли аж в 7 раз. Ковид-нигилисты и отрицальщики всех мастей, гоу санитарами в ковидные госпитали
13.10.2020 15:45
несупергерой
А ничего что медучереждения были прикрыты полгода. Смертность у него увеличилась.
13.10.2020 14:59
- гость -
Задолбали такие как вы . Если не знаете как пишут смерти, ну зачем что то говорить. Тут всеми правдами и неправдами наоборот снижают цифры. (чтоб не платить страховки, чтоб было все хорошо и прочее..) Особенно убивают те кто говорит от гриппа умерло больше ЗАЙДИТЕ на сайт статистики Росстата и посмотрите сколько умирало за 2019 и 2018 года (2018 заболело всего 38,7 тыс).
13.10.2020 15:45
несупергерой
Если посадить людей на таблетки и медицину, продляя им искусственно жизнь, а потом резко лишить их этого, то происходит то, что происходит сейчас.
Спрашивать надо с тех кто красивые отчеты рисовал о росте продолжительности жизни в стране . Ну а комерческая медицина она лечит только богатых во всем мире, а бедным долго жить не положено.