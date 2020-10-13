В России умерло рекордное за сутки число пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 13 868 новых случаев заражения коронавирусом – это рекордный показатель с начала пандемии. Общее число инфицированных в стране достигло 1 326 178 человек, сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Лидерство по суточному приросту удерживает Москва (+4618). Второе место занимает Санкт-Петербург (+557), третье – Московская область (+420). Алтайский край, в котором на 13 октября выявили 170 заболевших, на 14-м месте по стране.

Умерло еще 244 пациента, что также является рекордным суточным показателем с начала эпидемии. Всего зарегистрировано 22 966 летальных случаев.

Выздоровело еще 7550 человек, всего вылечились от ковида 1 031 785 россиян.